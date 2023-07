(Mi-lorenteggio.com) Lodi, 8 luglio 2023 – Intorno alle ore 18.15 di questa sera, in via 20 Settembre e avvenuto un incidente in cui in 12enne è rimasto ferito dopo esser caduto dal monopattino. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa insieme ad un’automedica, mentre da Milano è giunto l’elisoccorso, che ha trasporto il ferito all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

