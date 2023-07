MODA E DESIGN, DA REGIONE 2 MILIONI PER INNOVARE PMI ARTIGIANE

Milano, 17 luglio 2023 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi, Barbara Mazzali, ha approvato una delibera che stanzia 2 milioni di euro nel quadro di un programma finalizzato

all’innovazione delle Pmi nelle filiere del ‘fashion’ e del design con percorsi di innovazione e trasformazione digitale.

“Oggi servono Artigiani 4.0 – spiega Barbara Mazzali – imprenditori che sappiano conciliare tradizione e tecnologia, un connubio che alimenta l’unicità del Made in Italy e del Made in Lombardy in chiave moderna”.

“In uno scenario tecnologico che evolve rapidamente – prosegue l’assessore – far incontrare le piccole aziende, spesso di matrice artigianale che operano nelle filiere del Made in Italy, con realtà quali gli acceleratori, significa creare sinergie tra attività di grande tradizione e il mondo dei giovani, a vantaggio della competitività delle nostre imprese”.

PERCORSO IN 2 FASI, CON OCCHIO ALLA SOSTENIBILITÀ- Tra i progetti presentati, Regione Lombardia selezionerà quelli che meglio interpretano la capacità di generare effetti positivi in termini di rilancio produttivo e crescita, innovazione e

sostenibilità della filiera moda (sostenibilità ambientale, etico/sociale).

L’agevolazione a fondo perduto avverrà secondo due diverse modalità: una prima fase che prevede un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro per i beneficiari qualificati come acceleratori. A seguito di pubblicazione dei progetti ammessi al finanziamento, sarà approvato un bando attuativo che consentirà alle Pmi dei settori moda e design di aderire al percorso di accelerazione più coerente con gli obiettivi di sviluppo della propria competitività.

Le imprese potranno, quindi, ricevere un contributo pari all’80% delle spese per la partecipazione al percorso di accelerazione, comunque non superiore a 25.000 euro. La dotazione finanziaria complessiva per le due fasi del programma è pari a 2 milioni di

euro a valere su risorse Pr Fesr 2021-2027.

“Il grande valore aggiunto del Made in Italy – conclude l’assessore Mazzali – è la capacità di riconoscervi la garanzia nella qualità delle materie prime, la cura del dettaglio, la creatività, la possibilità di personalizzare il prodotto. Sono i valori del ‘saper fare artigiano’ – conclude Mazzali – che Regione Lombardia oggi tutela, ma, al contempo, vuole adattare al mercato globale, alle innovazioni e anche a un trend

sostenibile”, ricordando che “il marchio italiano vale 1.800 miliardi di euro ed è tra i più forti brand al mondo”.