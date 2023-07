Buccinasco. Bici in Sicurezza 2023: progetti per la tutela dei ciclisti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 18 luglio 2023 – Incontri e attività nelle scuole, con ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e con bambine e bambini delle primarie, a cura della Polizia locale, per sensibilizzare le giovani generazioni al corretto uso della bicicletta, al rispetto delle regole del Codice della Strada a tutela della propria sicurezza.

Al via da settembre il progetto “Bici in Sicurezza 2023”, promosso da Regione Lombardia con finanziamenti ai Comuni del territorio, tra cui Buccinasco: ufficiali e agenti della Polizia locale propongono attività di prevenzione, sensibilizzazione e comunicazione di buone prassi, anche con interventi direttamente su strada, nei pressi dei percorsi ciclabili, nei parchi e la distribuzione di gadget per la sicurezza ciclistica (gilet/bretelle rifrangenti, kit luci per bici).

“Gli incidenti stradali che coinvolgono ciclisti e altri utenti deboli della circolazione stradale – dichiara il sindaco Rino Pruiti – sono sempre più frequenti nel territorio della Città metropolitana di Milano. E se da una parte intendiamo promuovere gli spostamenti in bicicletta (con piste ciclabili e presto l’installazione di colonnine per riparazioni e ricarica di e-bike), dall’altra crediamo sia fondamentale che gli utenti adottino comportamenti responsabili e consapevoli: ringrazio quindi Regione Lombardia per aver premiato il progetto della Polizia locale di Buccinasco con un ulteriore finanziamento che permetterà a ufficiali e agenti di proporre attività di prevenzione, vicini alla cittadinanza. A tutela della sicurezza dei cittadini, la Polizia locale di Buccinasco ha realizzato anche la campagna Lasciami passare, sulla sicurezza pedonale che abbiamo presentato in primavera e

promuoveremo di nuovo nel mese di settembre”.

Il progetto “Bici in Sicurezza 2023” coinvolge 18 Amministrazioni locali in Lombardia, con un budget complessivo destinato alle attività di sensibilizzazione di 128 mila euro. Buccinasco ha ottenuto il finanziamento di circa 9.500 euro.

Redazione