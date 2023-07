Lissone, contro il caro prezzi in arrivo la Carta solidale INPS per 509 famiglie

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 19 luglio 2023 – Arriva a Lissone la Carta solidale, denominata anche carta “Dedicata a te”. Si tratta di una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane, dell’importo di 382,50 euro, destinata all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, che il Governo ha stabilito di assegnare a circa un milione e trecentomila famiglie con determinati requisiti.

“Nel nostro Comune – spiegano il sindaco Laura Borella e l’assessore alle Politiche sociali Ignazio Lo Faro – la carta sarà assegnata tra la fine di luglio e l’inizio di agosto a 509 famiglie lissonesi, secondo i requisiti stabiliti dal Governo. Si tratta di un aiuto concreto nei confronti di quei nuclei familiari che, anche a causa del caro prezzi, stanno riscontrando maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità. La carta potrà essere utilizzata in tutti i negozi e nei supermercati che vendono generi alimentari. Il MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ha inoltre stipulato convenzioni con alcune Associazioni del Commercio per l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte”.

La carta è destinata alle famiglie con un Isee inferiore a 15.000 euro e che già non usufruiscono di altre forme di sostegno pubblico come reddito di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione, altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Questi due requisiti sono necessari, ma non sufficienti: occorre anche, infatti, che le famiglie siano composte da almeno tre persone. Tra queste, le famiglie con almeno un figlio nato dopo il 2009 hanno la precedenza su quelle con un figlio nato dopo il 2005. Seguono gli altri nuclei con almeno tre componenti. All’interno di ogni sottogruppo, l’ordine di precedenza è basato sul valore dell’Isee.

COME RICEVERE LA CARTA E UTILIZZARLA

La carta sarà disponibile negli uffici postali. Per ritirarla, il beneficiario dovrà andare in Posta con documento d’identità, codice fiscale e una lettera ricevuta dal Comune. La lettera riporterà il codice fiscale della persona e il codice della carta assegnata. La lettera con le informazioni e il codice carta sarà spedita per posta ordinaria all’indirizzo di residenza. La carta può essere utilizzata in più riprese, fino al suo esaurimento. Fondamentale, però, è attivarla, cioè, usarla almeno una volta, entro il 15 settembre 2023, altrimenti la carta sarà bloccata. Con i fondi delle carte che non saranno attivate entro il 15 settembre, il Governo si riserva di ricaricare le carte regolarmente utilizzate dalle altre famiglie beneficiarie.