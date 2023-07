Usmate Velate. CRE e Oratori: dal Comune un sostegno alle attività estive

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 19 luglio 2023 – Un contributo economico per sostenere le attività estive svolte dai Centri Ricreativi Estivi e dagli Oratori: l’Amministrazione Comunale ha stanziato una cifra di oltre 11mila euro per supportare le tante proposte che nelle scorse settimane hanno caratterizzato il tessuto locale.

Sono stati stanziati specifici fondi per le attività oratoriane di Usmate e di Velate, rivolte in modo particolare a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 14 anni, proposte di valore educativo e formativo.

Un contributo ha riguardato il CRE promosso dalle scuole paritarie materne Sant’Anna e Fracaro: le due scuole hanno garantito un effettivo potenziamento dei servizi estivi dedicati alle famiglie con bambini di 3-6 anni, offrendo la possibilità di frequentare la propria sede anche nel mese di luglio. Uno specifico sostegno è stato garantito alle attività svolte nel mese di luglio dal CRE per bambine e bambini dello spazio educativo alla scuola Casati.

Inoltre, un contributo è stato erogato alla scuola Rodari per consentire la frequenza al CRE organizzato dal Comune e gestito dalla cooperativa Airone che terminerà il prossimo 4 agosto; un servizio che, iniziato lo scorso 3 luglio, ha fatto registrare un notevolissimo tasso di partecipazione.

Infine, con un patrocinio non oneroso, l’Amministrazione Comunale ha sostenuto anche il Campo estivo multisport gestito dalla cooperativa Demetra presso il Centro sportivo comunale di via Luini.

“Il mese di giugno e la prima metà del mese di luglio sono stati caratterizzati da proposte variegate dove si sono intrecciati gioco, divertimento, relazione e socialità – sottolinea Luisa Mazzuconi, consigliere delegato all’Istruzione – Come sempre, il Comune ha fatto la propria parte, supportando le scuole e gli oratori con un contributo che garantisse la fattibilità delle proposte anche riducendo il costo dovuto dalle famiglie. Una sinergia che va a favore dei bambini e dei ragazzi che trovano così luoghi virtuosi in cui trascorrere parte della loro estate”.