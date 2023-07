MALTEMPO LOMBARDIA, DECINE DI INTERVENTI TRA MILANO, VARESE E MONZA BRIANZA; MORTA DONNA A LISSONE – FOTO E VIDEO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2023 – Forte pioggia, vento e grandine in parte della Lombardia, dal primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni di prosciugamento, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte: decine gli interventi svolti tra Milano, Varese (video) e Monza Brianza, le province più colpite dal maltempo. A Lissone (MB) una donna è purtroppo deceduta a causa del crollo di un albero.