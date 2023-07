Cesano Boscone. Maltempo: «Aiuta Cesano anche tu!», l’appello per ripulire il territorio – FOTO

Il primo cittadino Salvatore Gattuso ha chiesto la collaborazione di tutti coloro che sono disposti a dedicare un po’ del loro tempo per rimuovere rami e foglie da strade e passaggi pedonali. Diffuso ieri sera, hanno già risposto all’invito in quaranta. Oggi entra in azione la prima squadra di volontari

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 26 luglio 2023 – Sono bastate solo poche ore e la città ha confermato la sua forza solidale. L’appello del primo cittadino Salvatore Gattuso, lanciato nella serata di ieri attraverso il portale istituzionale e la pagina ufficiale di Fb per trovare volontari che affiancassero la Protezione civile, ha già raccolto una quarantina di adesioni. E nel primo pomeriggio una prima squadra sarà in azione. Il Comune ha fornito guanti e attrezzi.

«Il nostro obiettivo – spiega Gattuso – è tornare al più presto alla normalità. Già ieri, tutti i volontari della Protezione civile, il personale degli uffici tecnico e manutenzione e gli operai incaricati da quest’ultimo hanno risolto i problemi più urgenti, rendendo tutte le vie percorribili. Per ragioni di sicurezza, ho disposto la chiusura delle aree verdi, raccomandando interventi di messa in sicurezza anche ai privati. Vista la situazione, abbiamo pensato di chiedere la collaborazione dei cittadini, che hanno risposto con grande entusiasmo».

Gli interventi sono stati pianificati nel corso di una riunione con il ROC Giuseppe Di Ciaula e alcuni rappresentanti della Protezione civile in mattinata. Incontro al quale ha partecipato anche l’assessore Marco Pozza. «L’evento meteorologico – evidenzia l’assessore – è stato straordinario. Serve quindi uno sforzo altrettanto straordinario per riuscire a ripristinare i passaggi pedonali, sgombrare i tombini dalle foglie e rimuovere rami e parti di albero ancora oggi presenti in diverse aree del territorio. Un plauso a tutti coloro che hanno dato e stanno dando la loro disponibilità, nella consapevolezza che se uniamo le forze riusciremo al più presto a risolvere ogni tipo di problema, anche quello in apparenza più piccolo».

L’appello del primo cittadino è rivolto a tutte le persone maggiorenni disponibili a dare una mano per ripulire il territorio e ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza, la viabilità e l’accesso alle aree verdi pubbliche.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’ufficio personale del Comune scrivendo a personale@comune.cesano-boscone.mi.it indicando nome, cognome e numero di telefono.

V. A.