Cesano Boscone. Anche alcuni dipendenti comunali tra i volontari per ripulire il territorio dopo il nubifragio

Cesano Boscone, 31 luglio 2023 – «Anche noi vogliamo dare il nostro contributo»: i dipendenti del Comune di Cesano Boscone hanno deciso di affiancare i volontari che avevano risposto all'appello del primo cittadino Salvatore Gattuso all'indomani dell'alluvione della scorsa settimana che ha provocato molti danni in tutto il milanese.

Si sono rivolti al capo del personale e ottenuta l’autorizzazione, una decina di dipendenti,

soprattutto donne, hanno chiesto un giorno di ferie o delle ore di permesso non retribuito per ripulire il cuore verde di Cesano, il parco Sandro Pertini di via Roma. Luogo scelto dalla protezione civile e dall’ufficio tecnico comunale per garantire al più presto la fruibilità di una delle aree verdi più importanti del territorio.

«Hanno dimostrato – evidenzia Gattuso – un particolare attaccamento al territorio dove vivono o lavorano. E per questo li ringrazio a nome di tutta la comunità cesanese». Alcuni, infatti, non sono residenti a Cesano, ma hanno comunque voluto rimboccarsi le maniche e, con guanti e scope, hanno ripulito i viali e gli spiazzi dove si ritrovano ogni giorno migliaia di persone nel parco centrale della città.

Fin da giovedì scorso, sono scese in campo 10 persone che hanno raccolto in cinque ore oltre ottanta sacchi pieni di foglie nell’area tra il cancello d’ingresso principale in via Roma fino alla fontana. Nei giorni successivi, hanno proseguito affiancandosi agli oltre quarantina di cittadini attivati suoi 74 che hanno dato il proprio contributo per far tornare presto Cesano alla normalità.

Intanto si registrano ancora dei danni. In mattinata, il primo cittadino ha eseguito un sopralluogo con la polizia locale e il servizio manutenzione nella primaria Bramante. Qui c’erano tre finestre con i vetri rotti, che in un primo momento hanno fatto ipotizzare a un atto vandalico. I rilievi eseguiti e il fatto che non siano stati provocati altri danni o rubato qualcosa fanno supporre si tratti delle conseguenze del nubifragio.