LODI, DA REGIONE E FONDAZIONE CARIPLO 8 MILIONI DI EURO PER SETTE ‘PROGETTI EMBLEMATICI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2023 – Sono sette i ‘Progetti Emblematici 2022’ selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Lodi, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni da Regione Lombardia. Il territorio lodigiano potrà così avvalersi di sette nuovi progetti che puntano ad affrontare alcuni problemi del territorio, e a sperimentare politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico.

Ogni anno Fondazione Cariplo destina a tre territori provinciali la somma 5.000.000 euro per il sostegno di iniziative che hanno le caratteristiche di ‘Interventi Emblematici’. Regione Lombardia, a sua volta, attiva risorse con lo stesso fine. Fondamentale il supporto della Fondazione comunitaria, antenna dei bisogni del territorio, e della Provincia di Lodi che hanno offerto il loro contributo per la selezione dei progetti.

I progetti Emblematici selezionati per la provincia di Lodi

Associazionee Calam ‐ Centro artistico lodigiano acconciatori misti ed estetica di Lodi: progetto ‘TI Lab’ (Talent Innovation Lab). Competenze e formazione per il futuro, dedicato alla valorizzazione della Formazione Professionale nel lodigiano. Contributo 1.910.283 euro. Amicizia società cooperativa sociale di Codogno per il progetto ‘Il giardino delle rose’, che intende ricostruire alcuni immobili al fine di realizzare un’unica soluzione residenziale stabile a favore di 12 persone con disabilità gravi frequentanti i servizi della Cooperativa. Contributo 908.269 euro. Provincia di Lodi per il progetto ‘Cers nel lodigiano’ che intende dare vita a 3 Comunità energetiche rinnovabili solidali, che porranno particolare attenzione alle ricadute sociali dell’iniziativa. Contributo 948.269 euro. Parco dell’Adda Sud per il progetto ‘Cicladda ‐ Mobilità dolce e valorizzazione turistica dell’Adda Lodigiano’, localizzato nel territorio del medio corso dell’Adda lodigiano per favorirne l’attrattività attraverso la realizzazione di un itinerario che connetta i luoghi di interesse attraverso forme di mobilità sostenibile (ciclovie). Contributo 908.269 euro. Comune di Codogno per il progetto ‘Codogno open factory’ con focus su uno dei monumenti più significativi della città di Codogno, ossia l’edificio storico denominato ‘Ex ospedale Soave’ su cui si prevede un intervento di restauro e riqualificazione funzionale per permettere il riuso del bene. Contributo 908.369 euro. Comune di Casalpusterlengo per il progetto ‘Tra castelli, torri e corte lombarde’ per realizzare interventi di rifunzionalizzazione e valorizzazione di alcuni edifici storico-monumentali, prevedendo una più innovativa programmazione nella quale l’intervento di rigenerazione urbana implica – oltre alla riqualificazione degli immobili. Contributo 908.269 euro. Comune di Lodi per il progetto ‘Greenway’ che nasce con l’obiettivo di promuovere nuove forme di fruizione e promozione delle aree verdi della città di Lodi e la valorizzazione della viabilità ciclopedonale in città. Si inserisce in un più ampio itinerario di pregio ambientale, storico e culturale che attraversa gran parte del territorio cittadino. Contributo oltre 1.508.267 milioni di euro.

Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo: “In questi progetti emblematici c’è attenzione alle persone e ai luoghi: c’è riguardo nei confronti del lavoro dei nostri giovani, c’è considerazione verso i luoghi da rigenerare, per dar loro nuova vita; c’è attenzione verso i fragili, e all’ambiente. Si tratta di iniziative che realizzano in concreto il concetto di sostenibilità, che significa avere cura verso chi verrà dopo di noi, non utilizzando le risorse che oggi sono a nostra disposizione e lasciare i problemi a chi verrà nel futuro, ma offrendo alle prossime generazioni le stesse opportunità che abbiamo avuto noi. Perciò, tra le altre cose, con questi progetti si recuperano luoghi, si promuove la mobilità dolce e meno inquinante, e si punta sulla cultura come fattore unificante per la comunità e tra generazioni. Consentitemi di ringraziare la Regione Lombardia che co-finanzia i progetti; chi mi ha preceduto nella governance della Fondazione, noi oggi raccogliamo il frutto del loro importante lavoro; e infine un grazie particolare a chi ha promosso e realizzerà questi interventi: senza di loro i progetti resterebbero solo sulla carta”.

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia: “Gli interventi riguardano trasversalmente l’intero territorio lodigiano, in un’ottica multidisciplinare che consente di affermare l’attenzione di Regione Lombardia ai luoghi e alle persone che li abitano. Potenziamento delle politiche attive del lavoro, contrasto al disagio giovanile, tutela dell’ambiente, energia pulita, rilancio della cultura e del turismo sono le direttrici da cui muove l’azione congiunta con Fondazione Cariplo che consente di pianificare politiche che guardano al futuro e che siano realmente sostenibili. Con questo modello di partnership pubblico-privato ribadiamo l’importanza di mettere la persona al centro”.

Pierluigi Carabelli, membro della Commissione centrale di beneficenza per il territorio di Lodi: “Fondazione Cariplo insieme a Regione Lombardia conferma una grande sensibilità al territorio del lodigiano sostenendo progetti che assumono una rilevanza trasversale che va dalla cultura al sociale passando per la sostenibilità dell’ambiente. L’attività filantropica della nostra Fondazione, infatti, ha sempre cercato di rispondere in modo puntuale e concreto ai bisogni dei territori, ascoltando le emergenze e le nuove problematiche”.

Mauro Parazzi, presidente Fondazione Comunitaria di Lodi: “I progetti selezionati bene evidenziano nel loro insieme un’idea chiara di futuro del territorio e l’impegno della nostra comunità nel percorrere la strada di uno sviluppo attento ai fragili, all’ambiente, alla cultura, all’arte e – di fondamentale interesse strategico anche per il mondo delle imprese – alla formazione professionale”.

Fabrizio Santantonio, presidente Provincia di Lodi: “Gli Emblematici rappresentano per il territorio un’importante opportunità per sviluppare una progettualità strategica su interventi capaci di incidere in profondità nei cambiamenti che la realtà locale è chiamata ad affrontare, a vari livelli. Sotto questo profilo, enti locali e realtà sociali hanno saputo cogliere il significato e le potenzialità di questo strumento, presentando proposte caratterizzate dalla conoscenza dei bisogni delle nostre comunità e da una chiara lettura degli ambiti sui quali concentrare energie e risorse, grazie anche al supporto di un lavoro di istruttoria coordinato dalla Fondazione Cariplo che ha permesso di orientare efficacemente gli obiettivi da individuare e le modalità con cui perseguirli. Il frutto di tutto ciò è un quadro di programmazione che contiene spunti di grande interesse e pone il Lodigiano di fronte a sfide stimolanti. Anche le proposte che non hanno potuto trovare accoglimento perché eccedenti le disponibilità del Fondo rappresentano in ogni caso un contributo da valorizzare, poiché in grado di apportare un valore alla crescita del territorio, attraverso la ricerca di ulteriori strumenti di possibile sostegno”.