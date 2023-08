ESTATE, MILANO E LOMBARDIA: RECORD PER PASTA, BISCOTTI E FORMAGGI AD ALTO VALORE PROTEICO (+50%), BOOM ANCHE PER BEVANDE VEGETALI (+20%) E MANDORLE (+15%)

SALUTE E BENESSERE PROTAGONISTE ANCHE NEL SETTORE ALIMENTARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2023 – I prodotti dedicati alla salute e al benessere fanno registrare un vero e proprio boom anche nel settore alimentare. A rilevarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione che conta una settantina di punti vendita nel Nord Italia la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando come quest’estate per i milanesi e i lombardi sia caratterizza da un incremento complessivo degli acquisti del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, si registra una fortissima escalation dei prodotti ad alto valore proteico (in particolare pasta, biscotti e formaggi) che fanno segnare un incremento del 50%. Crescite importanti anche per yogurt (+12%) e integratori (+10%). Richiestissime, poi, le bevande vegetali e a base di avena, riso e soia (+20%). E, ancora, le confezioni di frutta secca con particolare attenzione per le mandorle (+15%)“Questa categoria alimentare, fino a poco tempo fa considerata di nicchia – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il Gigante’ – sta diventando sempre più richiesta e comune, anche tra i non sportivi. Soprattutto negli ultimi giorni le vendite di questi prodotti fanno registrare un’ulteriore decisa impennata in particolare tra le persone che ad agosto non andranno in vacanza”.

