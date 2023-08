Milano. Incidente all’incrocio tra viale Umbria e via Colletta, deceduto in ospedale il 18enne investito.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2023 – E’ morto stanotte all’ospedale Niguarda il ragazzo di 18 anni di nazionalità canadese e libanese travolto, nel primo pomeriggio di ieri, da una delle due auto, che si sono scontrate all’incrocio tra via Colletta e viale Umbria, Il giovane in quel momento stava camminando con i genitori sul marciapiede, quando è stato investito, riportando gravissime ferite. Dopo le prime cure il ferito era stato trasportato in gravissime condizioni in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto nel corso della notte.

