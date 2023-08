Usmate Velate. Rio Molgorana: anticipate a fine agosto le operazioni di pulizia

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 5 agosto 2023 – Sarà anticipato alla fine del mese di agosto il consueto intervento annuale di pulizia del Rio Molgorana, un accurato lavoro svolto in vista del periodo autunnale che consentirà all’acqua di poter defluire con massima regolarità anche nelle situazioni di maggior criticità.

La decisione è stata presa dal Comune di Usmate Velate alcune settimane fa considerati i lunghi ed intensi periodi di pioggia, alternati alle elevate temperature, che hanno caratterizzato gli ultimi mesi i quali hanno prodotto una crescita maggiore di erba e fango rispetto alla media del periodo rilevata negli scorsi anni.

L’intervento costerà complessivamente 10mila euro e rientra in un più generale piano di attenzione al territorio comunale voluto per prevenire possibili situazioni di criticità in caso di forte maltempo o di improvvise “bombe d’acqua” quali ad esempio il recente rifacimento della griglia scolmatore del Rio Valletta in via Miramonti in sinergia con Brianzacque, che ha rifatto anche la rete fognaria, o i lavori effettuati da Regione Lombardia sui torrenti Molgora e Molgoretta a seguito delle richieste dell’Amministrazione Comunale.

Il Rio Molgorana è interessato da un sistema di dighe ed invasi gestiti dal Comune di Usmate Velate: tali opere, realizzate lungo la Valfredda dal Genio Civile negli anni Novanta in accordo con l’Amministrazione Comunale, proteggono l’abitato a valle facendo defluire gradualmente l’acqua nello scolmatore situato in via Monza.

Gli invasi trattengono l’acqua che, in caso di situazioni di forte criticità come quelle verificatesi lo scorso fine luglio, viene poi rilasciata in modo graduale e controllato, consentendone il deflusso privo di rischi e andando poi a prosciugare il terreno, disperdendo nel giro di alcuni giorni l’inevitabile odore venutosi a creare con la stagnazione dell’acqua.

“Tale sistema ha permesso, negli ultimi trent’anni, di arginare le criticità dovute a nubifragi e di preservare il nostro territorio da eventi ben più gravi – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – Ogni anno la pulizia del Rio Molgorana è calendarizzata nella seconda metà del mese di settembre: quest’anno, data la quantità di pioggia caduta nei mesi scorsi, abbiamo deciso di anticipare l’intervento a fine agosto ”.

I lavori richiesti dal Comune prevedono la rimozione di accumuli di fango, terra ed erba; l’intervento interesserà le vasche di laminazione poste nella zona nord del territorio e la pulizia del canale lungo la via Deledda fino al confine con Arcore.

Proprio il Rio Molgorana, nel tratto compreso fra Casatenovo e Usmate Velate, è stato oggetto nel 2022 di un importante lavoro di manutenzione straordinaria volto al ripristino della funzionalità idraulica eseguito da BrianzAcque grazie ad un finanziamento regionale di 100mila euro. I lavori hanno previsto il rifacimento, la sistemazione e il consolidamento delle sponde, a cui ha fatto seguito attività di sfalcio e di pulizia del materiale vegetale infestante, per consentire un più regolare flusso dell’acqua nell’alveo del Rio. Altri 600.000 euro saranno investiti nel prossimo triennio per la manutenzione dell’area grazie ad un ulteriore finanziamento regionale e a Brianzacque.