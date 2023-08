Sondrio: in sella per la sicurezza

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 8 agosto 2023 – Una “svolta ecologica” per il nuovo progetto per la sicurezza promosso dalla questura di Sondrio. Quattro e-bike, con il logo della Polizia di Stato, verranno impiegate nei parchi cittadini, sul sentiero Valtellina e nelle aree verdi della provincia e serviranno a rafforzare la presenza della Polizia di Stato anche nei luoghi più difficilmente accessibili, del territorio.

Sondrio e-bikeLe e-bike sono state donate alla Questura dalla Banca Popolare di Sondrio proprio per raggiungere in modo più capillare il territorio e dare un agile supporto alle Volanti in servizio in città ma anche sui sentieri che d’estate sono molto frequentati.

Sondrio e-bikeLa consegna al Questore è avvenuta nei giorni scorsi con una cerimonia a cui hanno preso parte anche due testimonial del ciclismo italiano Sonny Colbrelli e Francesco Gavazzi.

Redazione