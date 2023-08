Valmasino. Due escursionisti si perdono in Val Toreone, rintracciati con l’elicottero grazie al dispositivo IMSI Catcher

(Mi-lorenteggio.com) VALMASINO (SO), 8 agosto 2023 – Due interventi stasera per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Alle 18:00 i tecnici sono stati allertati per tre alpinisti che non erano ancora rientrati dalla Punta Fiorelli, in Val Ligoncio. Mentre una squadra si stava preparando, i soccorritori sono riusciti a entrare in contatto con i due uomini, che hanno riferito di essere in ritardo ma di stare bene. Nel frattempo, alle 18:30, è arrivata una chiamata per due escursionisti che avevano perso il sentiero in Val Torrone. Invece di chiamare subito il 112, hanno contattato l’albergo dove erano alloggiati per chiedere aiuto; l’albergatore ha subito chiamato il 112 ma purtroppo non è più stato possibile rimettersi in contatto con loro. Allora sono partite per cercarli le squadre del Cnsas, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. I due escursionisti, di 71 e 67 anni, sono stati rintracciati con il dispositivo IMSI Catcher, uno strumento che si trova a bordo dell’elicottero dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza e che riesce a rintracciare il segnale del telefono. I due escursionisti sono stati recuperati con il verricello. Le squadre sono rientrate intorno alle 20:30. È molto importante, in caso di necessità, contattare subito il 112 e seguire con attenzione le disposizioni degli operatori, che provvedono ad attivare i soccorsi nei tempi e nei modi più consoni.