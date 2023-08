(mi-lorenteggio.com) SERINA (BG), 9 agosto 2023 – Intervento ieri sera tra Serina e Cornalba per i tecnici della VI Orobica del Soccorso alpino, Stazione di Oltre il Colle. Due escursionisti stavano scendendo dal rifugio Monte Alben, diretti verso l’abitato di Cornalba ma hanno perso il sentiero. Si sono ritrovati in una zona molto ripida e allora hanno deciso di chiedere aiuto. Il tecnico della centrale operativa li ha localizzati e ha comunicato le coordinate geografiche al Cnsas. È salita una squadra con quattro tecnici; i due escursionisti sono stati accompagnati, illesi, dove avevano lasciato la loro auto. Se ci si trova in difficoltà e si prevede ragionevolmente che possa esserci una evoluzione rischio, contattate subito il 112: l’operatore vi darà indicazioni e gestirà l’emergenza in modo appropriato. L’intervento è cominciato poco prima delle 16:00 ed è finito intorno alle 20:00.

Poco prima dell’attivazione per questo intervento, i tecnici di Oltre il Colle stavano partecipando a una iniziativa, in collaborazione con il Centro diurno RamO. Insieme alle persone con disabilità del Centro e con i loro assistenti, i nostri tecnici hanno mostrato che cosa è il Soccorso alpino e che cosa succede quando qualcuno chiede aiuto in montagna. Le persone presenti sono state coinvolte in diverse attività, come l’uso e il montaggio della barella portantina, hanno visto da vicino come funziona il materassino a depressione e come si trasportano le persone infortunate. Al termine, tutti insieme hanno pranzato con una grigliata, organizzata dal Cai Valserina. Un ringraziamento a tutti per questa bella esperienza.

