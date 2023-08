Cremazione: cos’è e come funziona

Milano, 10 agosto 2023 – Quando si parla di cremazione si fa riferimento a una soluzione che viene adottata per la sepoltura, in base alla quale una salma viene incenerita in un forno crematorio. Per molti dei Comuni in Italia il funerale con cremazione ha iniziato a rappresentare, nel corso degli ultimi anni, una vera e propria necessità, per colpa della scarsità di spazio a disposizione nei cimiteri. Si tratta, al tempo stesso, di una pratica ecologica, grazie a cui è possibile evitare qualunque problema di carattere igienico.

Perché scegliere la cremazione

Come viene evidenziato dalle imprese di onoranze funebri Milano , la cremazione è indispensabile per prevenire il processo di decomposizione e fa sì che la salma ritorni subito alla natura, ovviamente in forma di cenere. Chi opta per questa soluzione individua un modo definitivo per far sì che i resti riposino in un luogo ben preciso, senza il rischio che dopo qualche anno la bara debba essere estratta o comunque si renda necessaria l’esumazione. È possibile decidere di far disperdere le proprie ceneri in spazi dedicati o conservarle all’interno di un’urna funeraria, a casa; in alternativa si può prevedere la tumulazione dentro cellette affittate nei cimiteri.

Come avviene la sepoltura con cremazione

La sepoltura con cremazione è una soluzione che elimina il problema del poco spazio che può essere disponibile in un’area cimiteriale. Come si è accennato, si annulla qualunque problema che potrebbe avere a che fare con le condizioni igieniche relative alla conservazione dei resti. In più non c’è bisogno di interventi futuri, a differenza di quel che accade nel caso di una tumulazione o di una inumazione. Per sapere quanto costa un funerale con cremazione e scoprire quali sono le modalità di organizzazione dello stesso, è sufficiente rivolgersi a un’impresa di cremazioni milano per richiedere un preventivo.

La scelta della ditta di onoranze funebri

Un compito molto importante è quello relativo alla scelta della ditta di onoranze funebri: di certo non è una mansione semplice, e per questo motivo va affrontata con la dovuta attenzione. È importante riuscire a contattare dei professionisti che riescano a interagire con la massima sensibilità con i familiari di una persona appena scomparsa. La serietà di un’impresa del settore può essere valutata sulla base di molteplici aspetti: per esempio la completezza e la qualità dei servizi disponibili, ma anche la convenienza dei prezzi. In genere un servizio tradizionale include la scelta del carro funebre e della bara, la messa a punto delle decorazioni funebri, la definizione della cerimonia funebre, la pulizia della salma con la vestizione e il trasporto, senza dimenticare gli annunci funebri e la predisposizione della camera ardente.

Come si svolge il rito funebre

Per quel che riguarda la cerimonia funebre, non ci sono differenze particolari fra il rito che si svolge in caso di cremazione e quello previsto con tipologie di sepolture differenti. È possibile, quindi, prevedere un funerale classico o prendere in considerazione la possibilità di scegliere servizi supplementari. Molto dipende anche dal budget che si ha a disposizione. La cerimonia può essere laica o religiosa: in genere è il defunto a decidere, ma se la persona in vita non ha espresso alcun pensiero in tal senso tocca ai familiari compiere una scelta. Quel che conta è che il rito rifletta la personalità e il modo di essere del defunto, i suoi valori e ovviamente il suo credo.

Una scelta personale

Di certo la decisione di optare per la cremazione è frutto di una scelta decisamente personale. Nel caso in cui si sia interessati a utilizzare questa forma di sepoltura si ha anche la possibilità di rendere la decisione ufficiale; per farlo è sufficiente iscriversi presso il Registro Italiano delle Cremazioni. Così, si possono stabilire anche i dettagli riguardanti la location nella quale i resti dovranno essere depositati, affinché una decisione tanto delicata non finisca per gravare sulla famiglia. Come si è visto, ci sono un sacco di buone ragioni per cui vale la pena di prendere in considerazione questa opzione, fermo restando che il pensiero della propria morte rappresenta per molte persone un tabù che induce a non programmare nulla di ciò che riguarda il rito funebre, la sepoltura e tutte le altre questioni burocratiche.

L. M.