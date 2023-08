Estate in città: divertirsi guardando un film o giocando online

Milano, 10 agosto 2023 – Per quanto le abitudini lavorative siano cambiate notevolmente negli anni, è sempre nei mesi di luglio e agosto che la maggior parte delle persone si concede un periodo di meritata vacanza, magari assieme agli amici a 4 zampe. Ma c’è chi, per necessità o per scelta, decide di rimanere in città. Anche restando a casa è comunque possibile rilassarsi e dedicarsi ai propri passatempi preferiti, dalla lettura alle sessioni di gioco nei casino online. L’obiettivo è approfittare di qualche giorno di pausa dal lavoro per perseguire il benessere personale. Spesso l’estate diviene l’occasione ideale per scoprire angoli nascosti della città, o fare cose che, altrimenti, non verrebbero mai portate a compimento. Relax, possibilità di immergersi nella natura e passeggiare lontani dal caos, e tanti eventi culturali rappresentano una priorità.

Relax in giardino prima di un film al cinema

Se l’abitazione, nel periodo invernale, può essere considerata un vero e proprio nido, le ore libere di cui si dispone in estate si prestano perfettamente a qualche lavoretto volto a renderla più accogliente e allegra. E se la casa offre un giardino o un ampio terrazzo si potranno acquistare senza code alle casse un nuovo tavolino, qualche sedia, una sdraio e un ombrellone. Crogiolarsi al sole per qualche ora sarà sicuramente rilassante. Alla sera è sufficiente scegliere un film al cinema. Se chi ha una famiglia potrà valutare quale pellicola vedere assieme a moglie e film, i singles non dovranno fare altro che contattare qualche amico per passare una serata spensierata. Se fino a qualche anno fa in estate i cinema erano soliti chiudere, oggi non è più così. D’altro canto, anche il mondo del cinema è consapevole di quante siano le persone a rimanere in città anche ad agosto, proponendo titoli molto attesi. Oltre a evitare sale affollate, un altro aspetto positivo del recarsi al cinema quando gli altri sono in vacanza è il fatto di poter godere per un paio d’ore il fresco garantite dall’aria condizionata.

Dallo shopping al cambio di look

Se sono gli impegni di lavoro ad aver reso necessario il rinvio di una vacanza, in estate i ritmi tendono comunque, almeno nella maggior parte dei casi, a rallentare (molte aziende chiudono, rendendo più gestibili gli ordini e le attività in generale). Qualche ora di tempo libero in più potrebbe essere sfruttata per riassaporare odori e sapori, e osservare colori che, negli altri mesi, finiscono inevitabilmente per passare in secondo piano. Chi, per mancanza di tempo, non ha potuto dedicarsi allo shopping durante l’anno, ha nell’estate trascorsa in città una preziosa alleata. È possibile approfittare di quanto ancora in saldo, o acquistare in anticipo i primi capi della stagione autunnale. E perché non fare una “pazzia”, rivoluzionando il look, magari iniziando da una bella spuntata ai capelli? Una buona idea è anche concedersi un bel massaggio o dei trattamenti di bellezza. Non sarà necessario, come avviene normalmente, prenotare settimane prima per trovare posto. Via libera anche a un abbonamento mensile alla palestra o a un carnet di ingressi per la piscina.

I parchi: un’oasi d’ombra e frescura

Qualsiasi città, anche quelle più “urbanizzate”, sono capaci di offrire a residenti e turisti almeno un parco. Raggiungerne uno, magari per leggere un libro o, se necessario, lavorare sul tablet o sul Pc portatile, permetterà di godere di aria pulita. E nelle giornate più afose i parchi, grazie agli alberi, concedono una ventata di aria fresca. Una buona idea, infine, è concedersi una bella camminata a ritmo veloce, o una corsetta, meglio ancora se di prima mattina o dopo il tramonto.

L. M.