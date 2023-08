DENTISTA SOCIALE, NEGRI (PD): “ACCOLTA LA NOSTRA PROPOSTA, AD ARESE SOLO PER POCHI MESI E POI SEDE A CORSICO”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 10 agosto 2023. “L’Asst Rhodense ha deciso che la sede di via Diaz, fra le nostre proposte al dott. Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare che ringrazio, in qualche mese sarà pronta e accoglierà il servizio di odontoiatria e le altre attività specialistiche ambulatoriali. Il disagio per i cittadini non durerà anni, ma sarà limitato a pochi mesi” lo annuncia il consigliere regionale del PD Simone Negri dopo aver saputo della lettera che i sindaci interessati hanno ricevuto oggi dell’Asst Rhodense.

“La sede di Arese sarà dunque temporanea e poi si tornerà presto a Corsico, in via Diaz – fa sapere Negri – Un bel esempio di mobilitazione territoriale che ha visto uniti i sindaci in un fronte comune e che ha dato il frutto sperato”.

“Ora occorrerà verificare che i tempi siano davvero i più rapidi possibile” conclude il consigliere dem.

V.A.