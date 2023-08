“Bici in sicurezza”: controlli e interventi di sensibilizzazione anche a Corsico

Corsico (11 agosto 2023) – L’investimento dei ciclisti è una preoccupante realtà nel milanese: basti pensare che negli ultimi tre anni, nella Città metropolitana si sono registrate quasi tremila richieste di soccorso con esiti spesso gravi.

Per sensibilizzare i più giovani alle buone prassi e al corretto uso dei mezzi di mobilità alternativa, Regione Lombardia ha promosso il progetto “Bici in sicurezza 2023” e l’amministrazione comunale di Corsico ha ricevuto un finanziamento di circa 6mila euro.

I fondi regionali verranno utilizzati fino al prossimo dicembre per incrementare i controlli della mobilità ciclistica e organizzare iniziative attraverso cui informare i più giovani sulla necessità di osservare comportamenti prudenti quando si utilizzano le biciclette, le piste ciclabili e le strade.

«Ritengo che coinvolgere i più giovani – commenta Stefano Salcuni, assessore alla polizia locale e alla mobilità sostenibile – sia un passo essenziale. Abituare i ragazzi a muoversi in maniera autonoma e in sicurezza in bicicletta, infatti, contribuirà a formare adulti più responsabili e rispettosi sulle strada. Ringrazio Regione Lombardia per la disponibilità e la collaborazione, nonché la nostra segreteria del Comando di polizia locale, sempre attenta ai bandi e alle iniziative finanziabili».

A Corsico verranno effettuati quindici servizi di controllo della mobilità ciclistica (circa uno ogni quindici giorni).

Inoltre, si organizzeranno varie iniziative, una rivolta alla cittadinanza e tre alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, durante le quali i ragazzi riceveranno gilet, fasce o bretelle riflettenti e kit di luci di sicurezza.

