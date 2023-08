Buccinasco. Dentista sociale, il sindaco Pruiti: “Accolte le nostre richieste”

La Direzione generale dell’ASST Rhodense ha fatto sapere ai sindaci del Sud ovest

Milano che l’ambulatorio odontoiatrico di Corsico dovrebbe riaprire entro la fine

dell’anno, dopo la ristrutturazione dei locali di via Diaz. Il trasferimento ad Arese

durerà pertanto solo pochi mesi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 11 agosto 2023 – Una buona notizia per i cittadini di tutto il territorio, in particolare per i pazienti in cura presso l’ambulatorio odontoiatrico dell’ASST Rhodense a Corsico. La Direzione generale di ASST giovedì 10 agosto ha inviato ai sindaci di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio una comunicazione ufficiale in risposta alle proposte dei primi cittadini per scongiurare il trasferimento o addirittura la chiusura del servizio sul nostro territorio, in seguito ai lavori di ristrutturazione della Casa di Comunità di Corsico.

ASST in pratica fa sapere che il servizio di odontoiatria e le altre attività specialistiche ambulatoriali resteranno a Corsico, presso la struttura di via Diaz, dopo la riqualificazione: “Risulta ragionevole ipotizzare la realizzazione della nuova progettualità, preventivamente condivisa con ATS Città Metropolitana, entro la fine dell’anno. Pertanto la soluzione transitoria che vede interessato il Poliambulatorio di Arese avrà durata limitata ad alcuni mesi”.

“La mobilitazione di amministratori e cittadini oltre al dialogo e alla ricerca di soluzioni – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – ha dato i suoi frutti: abbiamo ottenuto un buon risultato, riducendo il disagio dei nostri cittadini a pochi mesi. Non era scontato, se consideriamo che si temeva addirittura la soppressione definitiva del servizio dal nostro territorio”.

V.A.