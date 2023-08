Soccorsa con l’elicottero escursionista 22ennne nei pressi del bivacco Gusmeroli, in Val Tartano

(mi-lorenteggio.com) TARTANO (SO), 13 agosto 2023 – È cominciato stamattina alle 9:30 ed è finito alle 14:30 l’intervento di soccorso per una escursionista, una ragazza di 22 anni che si era fatta male a una gamba nei pressi del bivacco Gusmeroli, in Val Tartano. La centrale ha mandato sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Dalla base di Venegono (VA) è decollato l’elicottero della Guardia di finanza, che ha messo a disposizione il mezzo per il trasferimento dei soccorritori e li ha portati in quota. Poi l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha portato sul posto l’équipe sanitaria per la valutazione da parte di medico e infermiere. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio.

