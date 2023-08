Migliori tipi di borse in tessuto da personalizzare con una foto

Milano, 14 agosto 2023 – Come avrai capito leggendo diversi articoli a tema anche sul nostro sito, il marketing è fondamentale per ogni tipologia di attività commerciale. E accanto alle necessarie e immancabili strategie digital fatte di social, e-commerce, contenuti, landing page e SEO, è importante anche agire offline, partecipando a eventi di settore, fiere o semplicemente premiando i clienti più fedeli con omaggi personalizzati. Una delle idee più amate? Sicuramente la distribuzione di gadget con logo, dove chiaramente è importante la qualità, la cura nel design e soprattutto l’utilità. Un’ottima idea economica e funzionale sono sicuramente le borse di tela personalizzate.

Borse di tela personalizzate: quali tipologie scegliere

Online trovi davvero di tutto! Bastano pochi clic per navigare in portali specializzati come pixartprinting.it, dove puoi individuare numerosi modelli e tipologie di borse in tessuto. Le borse in tela personalizzate e le shopper in cotone o stoffa sono le più apprezzate; potrai sceglierne con i manici, a sacca, con laminazione o con zip. Se hai dei dubbi puoi optare per il kit campionario che ti permetterà di sperimentare e individuare l’opzione più adatta.

Non si tratta solo della stampa del tuo logo su una borsa di tela. Puoi scegliere anche altri dettagli come le misure della borsa, la tipologia di manici, i colori e ovviamente anche la posizione della stampa. Alcuni modelli permettono sia la stampa frontale che posteriore, anche con due grafiche differenti.

Cosa stampare su una borsa di tela personalizzata

Logo dell’azienda : questa è l’opzione più classica; scegli un logo ben progettato e professionale che rappresenti il tuo marchio in modo efficace e posizionalo in un’area strategica per massimizzarne la visibilità.

: questa è l’opzione più classica; scegli un logo ben progettato e professionale che rappresenti il tuo marchio in modo efficace e posizionalo in un’area strategica per massimizzarne la visibilità. Slogan aziendale : se hai un motto, uno slogan o una frase di impatto, considera di stamparla sulla borsa di tela della tua azienda. In questo puoi farti aiutare da un copywriter o da un esperto di marketing.

: se hai un motto, uno slogan o una frase di impatto, considera di stamparla sulla borsa di tela della tua azienda. In questo puoi farti aiutare da un copywriter o da un esperto di marketing. Citazioni o messaggi ispiratori: non devi pensare per forza a qualcosa di legato strettamente al logo. Potresti stamparlo piccolo e abbinarlo invece a frasi a tema e citazioni che riguardano il tuo settore per incuriosire il consumatore.

Come utilizzare le borse in tessuto per promuovere la tua attività

Le borse di tela possono diventare un elemento promozionale popolare da distribuire durante eventi e fiere commerciali; i partecipanti saranno lieti di ricevere una borsa pratica e di qualità che potranno utilizzare per raccogliere campioni, materiale informativo e oggetti promozionali. La stampa del logo dell’azienda sulla borsa garantirà una piena visibilità del marchio per l’intera durata dell’evento, e potrà attirare l’attenzione di potenziali clienti.

La crescente preoccupazione per l’ambiente ha spinto molte persone a cercare modi per ridurre l’uso della plastica e adottare uno stile di vita più sostenibile. Regalare ai clienti una borsa di tessuto dimostrerà anche l’impegno dell’azienda nella salvaguardia dell’ambiente.

L. M.