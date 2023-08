Vabondione. Soccorso cercatore di funghi 63enne

(mi-lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 14 agosto 2023 – Intervento, ieri, per la Stazione di Valbondione del Soccorso alpino. La prima attivazione da parte della centrale è arrivata poco dopo le 17:00, per un cercatore di funghi che era scivolato in una zona boschiva impervia sopra l’abitato di Valbondione, in località Cà Nöa. L’uomo, 63 anni, è riuscito a chiedere aiuto; aveva riportato diversi traumi e contusioni e una sospetta frattura alla gamba. Dalle prime indicazioni, non era chiara la sua posizione ma in poco tempo è stato localizzato, grazie alla presenza di tecnici Cnsas della zona, sul posto con una squadra di cinque persone, che conoscono molto bene il territorio.

Nel frattempo, era decollato da Brescia l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha effettuato il sorvolo e ha individuato l’uomo. Non era possibile arrivare direttamente sull’infortunato perché era in mezzo a un bosco fitto, con tralicci, e quindi l’elicottero è atterrato in piazzola. Le squadre territoriali hanno raggiunto a piedi l’uomo e hanno effettuato una prima valutazione sanitaria; intanto l’équipe (medico e infermiere) e il tecnico di elisoccorso del Cnsas sono stati portati con un mezzo in prossimità dell’area d’intervento. Il ferito è stato stabilizzato e messo in sicurezza, spostato con due calate in barella portantina nel bosco fino alla mulattiera, poi con la jeep ambulanzata portato fino alla piazzola, dove c’era l’elicottero per il trasporto in ospedale. L’intervento è finito poco prima delle 20:00.

ANFO (BS) – Attivazione ieri pomeriggio per una famiglia, con due adulti, due bambini e il loro cane, che erano usciti dal sentiero n. 458 e si erano ritrovati in una zona molto impervia. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana, quattro i tecnici impegnati, e i Vigili del fuoco. Li hanno raggiunti, erano illesi e quindi non necessitavano di trattamento sanitario. I soccorritori li hanno accompagnati in sicurezza fuori dall’area impervia. L’intervento è finito in serata.

VALSASSINA (LC) – Due interventi tra ieri sera e stamattina, lunedì 14 agosto 2023, per la Stazione di Valsassina del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Il primo ieri sera, per il recupero di un precipitato alla Bocchetta di Calivazzo, in Grigna Settentrionale. Le squadre territoriali sono intervenute in collaborazione con l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Stamattina a Premana, all’Alpe Piancalada, i tecnici sono stati attivati dalla centrale per un intervento che riguardava un uomo di 31 anni, che aveva avuto un malore. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu.

Redazione