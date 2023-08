(mi-lorenteggio.com) Lecco, 16 agosto 2023 – Recuperata con una manovra di calata e risalita al verricello un’escursionista in difficoltà nel comune di Morterone in località Forcola. Risolutivo ieri l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago VF66, proveniente dal reparto volo di Torino, a 1.300 metri di quota in provincia di Lecco.