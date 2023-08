NERVIANO – Domenica 27 AGOSTO Mostra Mercato del Vinile e Cd per HOBBISTI

Domenica 27 AGOSTO ci sarà la Mostra Mercato del Vinile e Cd per HOBBISTI a NERVIANO presso il locale OLD DUBLIN PUB situato in Via Gaspare Cogliati,20.

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA OLD DUBLIN PUB, DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE e da DISCOLLECTION.

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO NELLE VICINANZE DEL LOCALE

INGRESSO GRATUITO

SARA’ POSSIBILE ANCHE SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori

POSSIBILITA’ DI RISTORARSI E PRANZARE