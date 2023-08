Trezzano. Pre e post scuola, iscrizioni dal 16 agosto al 3 settembre

Le richieste, per scuola dell’infanzia e scuola primaria, si effettuano inviando il

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 16 agosto 2023 – Dal 16 agosto al 3 settembre sono aperte le iscrizioni per il servizio comunale di pre e post scuola per l’anno scolastico per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Trezzano sul Naviglio, nei Comprensivi Statali Franceschi e Gobetti.

Le iscrizioni si effettuano inviando il modulo (pubblicato sul sito internet comunale), compilato e firmato, al seguente indirizzo mail: istruzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.

Per i criteri d’accesso, si dà la priorità ai minori in carico ai Servizi sociali, ai minori con disabilità e a bambine e bambini con entrambi i genitori lavoratori (in questo caso, a parità di condizione, si terrà conto della data di presentazione della domanda). Verrà data la precedenza, inoltre, ai soggetti in regola con i pagamenti dei servizi comunali scolastici.

Il servizio per le scuole dell’infanzia verrà effettuato presso le scuole primarie seguendo i

calendario scolastico della primaria (pre scuola dal 12 settembre 2023 al 7 giugno 2024; post scuola dal 25 settembre 2023 al 7 giugno 2024).

“Assicuriamo un servizio importante per le famiglie – dichiara Giulia Iorio, assessora all’Istruzione – per rispondere soprattutto ai bisogni dei genitori che lavorano. Un servizio di welfare che permette alle famiglie di lasciare i propri figli con educatori professionali fino al tardo pomeriggio o al mattino prima dell’orario di inizio delle lezioni”.

Per informazioni:

Ufficio Pubblica Istruzione – via Boito 5 – Trezzano sul Naviglio (MI)

tel. 02 48418298/02 – 02 48418342

mail: istruzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

La circolare (con l’indicazioni di scadenze, orari e tariffe), il modulo di iscrizione e l’informativa sulla privacy sono pubblicate sul sito internet comunale, al seguente link:https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/Novita/Notizie/Iscrizioni-servizio-di-pre-e-post-scuola-2023-2024

V.A.