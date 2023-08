Rozzano. AAA Nonna e nonno vigile cercasi

Il Comune pubblica il bando per la ricerca di “nonni vigli”. Tra i requisiti richiesti essere in pensione e avere compiuto più di 55 anni. Le persone selezionate svolgeranno attività di aiuto all’attraversamento pedonale degli alunni davanti ai plessi scolastici. Fino al 12 settembre è possibile presentare la domanda.

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 23 agosto 2023 – L’amministrazione comunale cerca nuovi volontari per favorire l’attraversamento degli alunni sulle strisce pedonali davanti ai plessi scolastici negli orari di entrata e uscita da scuola. L’obiettivo di questa attività socialmente utile è quello di migliorare il presidio di sicurezza davanti alle scuole primarie e secondarie di primo grado in collaborazione con il corpo della polizia locale, promuovendo la partecipazione attiva alla vita della comunità locale e aumentando la collaborazione tra il Comune e i cittadini.

I requisiti richiesti, a parte quelli basilari come l’idoneità psico-fisica e l’assenza di condanne penali, sono di aver compiuto almeno 55 anni di età, essere residenti a Rozzano e essere titolari di pensione. L’avviso è aperto sia a donne che a uomini e l’incarico avrà durata annuale, in base al calendario scolastico. Ai volontari è richiesta affidabilità, impegno, continuità e puntualità.

Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.rozzano.mi.it

Entro il 12 settembre 2023 chi fosse interessato può inviare la domanda via pec all’indirizzo PLrozzano@pec.comune.rozzano.mi.it, via email all’indirizzo polizialocale@comune.rozzano.mi.it oppure, in forma cartacea, presso lo sportello della Polizia Locale o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rozzano.

Le persone selezionate dovranno garantire la loro presenza davanti alle scuole offrendo agli alunni e alle loro famiglie un valido punto di riferimento. Per essere facilmente riconoscibili i volontari saranno dotati di apposito cartellino di identificazione rilasciato dal Comune e di pettorina rifrangente gialla con la scritta “nonno vigile”.

La polizia locale avvierà specifici corsi di educazione stradale rivolti ai futuri nonni vigili con l’obiettivo di fornire la formazione di base utile allo svolgimento del servizio. I corsi, suddivisi in lezioni di teoria e di pratica, comprendono anche un periodo di affiancamento sul campo da parte degli agenti.

