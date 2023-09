QUARTIERI. 9 PROGETTI PER 9 MUNICIPI, IL PUNTO SUI LAVORI

Focus su alcuni tra i principali cantieri che cambieranno il volto di tante zone di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2023 – Nove progetti in 9 differenti aree della città. Dal Municipio 1 al Municipio 9 un aggiornamento sugli interventi previsti in alcuni quartieri di edilizia residenziale pubblica e sulle trasformazioni dello spazio pubblico. Da un lato i progetti portati avanti con il supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a Crescenzago, dei bandi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) a Gorla e Corvetto, del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) a Niguarda, San Siro e Giambellino; dall’altro i cantieri che miglioreranno diversi luoghi della città già dai prossimi mesi. Entro fine anno saranno ultimati, tra gli altri, i lavori in piazza Castello, con i nuovi filari alberati, verde, arredi e aumento dello spazio pedonale così come termineranno gli interventi in piazzale Santorre di Santarosa.



“Grazie alle opportunità offerte dal Pnrr e dai fondi europei stiamo realizzando una serie di interventi fondamentali per riqualificare alcuni plessi di edilizia residenziale pubblica e migliorare la qualità dell’abitare per tanti inquilini”, dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri. “Contestualmente – prosegue – stiamo ultimando alcune significative trasformazioni dello spazio pubblico e in autunno consegneremo alla città la nuova piazza Castello”.



Di seguito un aggiornamento sui lavori di 9 tra i principali cantieri e progetti, uno per ogni Municipio di Milano.



Municipio 1 – Piazza Castello

Proseguono i lavori di trasformazione dell’area antistante il Castello Sforzesco con un grande spazio pedonale e verde completamente riqualificato.

Il termine dei cantieri è previsto per novembre 2023. Sono stati realizzati tre nuovi filari di alberi, con la posa di una nuova pavimentazione in granito bianco di Montorfano e nuovi arredi. È stata completata la riqualificazione di via Beltrami e la sistemazione del lato di via Lanza e via Quintino Sella con la sostituzione dell’asfalto con calcestre. Attualmente in corso l’ultima fase dei lavori sull’emiciclo sinistro della piazza.



Municipio 2 – Sant’Erlembaldo

Sono 24,2 i milioni di euro stanziati attraverso i finanziamenti europei dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) attraverso un bando del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (Cipe) che saranno utilizzati a Gorla, nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale denominato “S.Erlembaldo-Villa Finzi Remix”. Si prevedono interventi di riqualificazione di quattro caseggiati in via Sant’Erlembaldo 2 con efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche, installazione di ascensori, interventi nei cortili del complesso con ripavimentazione e realizzazione di aree gioco, ristrutturazione e riqualificazione energetica del Padiglione ex Teatro del Sole. Al Programma è anche connessa la riqualificazione dello stabile di viale Monza 142 che prevede interventi di ripristino delle facciate e delle coperture, adeguamento del locale rifiuti, sostituzione dell’impianto ascensore, interventi impiantistici delle parti comuni. Inoltre, nel parco di Villa Finzi verrà migliorato il sistema degli accessi e si prevedono interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’ex casa del custode oltre che interventi di manutenzione ordinaria su porzioni di Villa Finzi e del Padiglione Negri-Pini.



Municipio 3 – Via Rizzoli

La riqualificazione energetica e impiantistica dei caseggiati Erp di via Rizzoli 13-45 e 73-87 permetterà di trasformare i quattro immobili garantendo maggiore qualità abitativa e un incremento significativo della sostenibilità energetica. Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per una spesa complessiva pari a 19,5 milioni di euro grazie al fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La gara è stata aggiudicata, il contratto d’appalto sottoscritto a fine luglio. Per il complesso sito in via Rizzoli 13-45 le opere consistono in una riqualificazione generalizzata dell’involucro verticale, operata sia dall’interno con la sostituzione dei serramenti che dall’esterno attraverso la coibentazione con cappotto e facciate ventilate, finalizzata sia all’efficientamento energetico che ad una riconfigurazione architettonica delle facciate.

Per il complesso sito in via Rizzoli 73-87 le opere consistono nella sostituzione dei serramenti esterni e nell’installazione delle valvole termostatiche all’interno degli alloggi; si prevede che tutte le lavorazioni vengano effettuate dall’interno degli edifici.

L’appaltatore dovrà presentare il piano economico, che andrà successivamente verificato.

Si stima che i lavori inizieranno nel primo trimestre 2024.



Municipio 4 – Erp Omero/Barzoni

Il Comune di Milano si è aggiudicato il bando promosso dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) per riqualificare i complessi Erp in via Barzoni e due edifici del complesso di viale Omero.

Gli immobili di via Barzoni 11 saranno completamente demoliti e ricostruiti. Il complesso è attualmente costituito da sei corpi di fabbrica a due piani fuori terra, contenenti ciascuno 10 appartamenti di tipo duplex, per un totale di 60 alloggi. La gara sarà aggiudicata entro la fine dell’anno mentre il progetto definitivo da sviluppare a cura dell’aggiudicatario sarà approvato entro la primavera 2024.

In viale Omero 15 sono previsti lavori di riqualificazione energetica di due dei sei edifici che compongono il complesso ERP che comprendono anche interventi di sistemazione delle parti esterne degli edifici con la nuova edificazione di marciapiedi e rampe inclinate, complete di parapetti di contenimento, per consentire l’accessibilità degli alloggi posti al piano rialzato dei fabbricati. Verranno inoltre previsti due alloggi-atelier del piano rialzato (residenze artistiche) con interventi che prevedono la ristrutturazione complessiva interna dei locali comprensiva di riorganizzazione spazi interni con piena accessibilità.

È previsto un cofinanziamento per i due progetti: 15 milioni per via Barzoni con 7,7 milioni stanziati dal Comune di Milano e 7,3 milioni messi a disposizione dal bando Cipe; 6,6 milioni per viale Omero per cui è previsto un contributo interamente a carico del bando Cipe.



Municipio 5 – Piazza dell’Assunta

Al Vigentino è previsto un intervento in piazza dell’Assunta che permetterà di rendere l’area più fruibile per la cittadinanza. Sarà sostituita la pavimentazione e verranno installati nuovi elementi di arredo urbano. Contestualmente si procederà con la valorizzazione del sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta in Vigentino. L’intervento è attualmente in fase di verifica rispetto ai vincoli e ai servizi in sottosuolo.



Municipio 6 – Via dei Giaggioli

Sono cominciati a giugno i lavori di demolizione del primo dei tre palazzi che saranno interessati da una completa riqualificazione in via dei Giaggioli ai civici 7, 9 e 11. Si tratta del primo intervento realizzato a Milano con i fondi Pnrr attraverso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA). Il costo complessivo è di 57,5 milioni di euro, la durata dei lavori è di tre anni con consegna prevista ad aprile 2026. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione di tre edifici ERP e la rigenerazione urbana dell’intorno con opere viabilistiche e arredo urbano.

Saranno realizzati 175 alloggi ad alta efficienza energetica accompagnati da numerosi interventi per lo spazio pubblico al Giambellino che interesseranno viabilità, arredo, verde e nuove aree pedonali destinate al gioco e allo sport in prossimità dell’ambito scolastico di via dei Narcisi.

Gli edifici sono NZEB, con impianto fotovoltaico, gruppi frigoriferi in copertura per la produzione di fluidi di raffrescamento, climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria collegati alla rete del teleriscaldamento, pannelli radianti a pavimento per riscaldamento e raffrescamento, unità per deumidificazione e ricambi d’aria in ogni alloggio, piani cottura elettrici con eliminazione del gas. Si prevede inoltre il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture per l’irrigazione del verde.



Municipio 7 – Pinqua San Siro/Aretusa

Il programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) finanzierà interventi di rigenerazione urbana. La proposta progettuale “Move In San Siro” prevede una partnership tra il Comune di Milano e l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (Aler Milano), che permetterà di riqualificare l’immobile di via Newton 15 per realizzare il nuovo commissariato di San Siro.

Il nuovo edificio di tre piani, sviluppato in termini di efficienza energetica e sostenibilità, ospiterà al suo interno gli uffici destinati alla Polizia di Stato con 80 postazioni operative e 22 posti letto per agenti e personale. Al piano terra gli spazi saranno destinati all’autorimessa.

Il costo complessivo dell’intervento è di 6,6 milioni di euro cofinanziato tra Pinqua (6 milioni) e Fondo opere indifferibili (600mila euro). La gara si è conclusa a fine luglio, la commissione giudicatrice valuterà le proposte ricevute. Entro fine anno sarà terminata la fase di progettazione mentre i lavori dureranno 24 mesi. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2026.



Municipio 8 – Piazzale Santorre di Santarosa

Ultima fase dei lavori in piazzale Santorre di Santarosa nel distretto di Musocco. Ridotta drasticamente l’area asfaltata, il cantiere ha permesso di ampliare gli spazi pedonali rendendo raggiungibile il monumento ai caduti di Musocco, al centro della piazza. I lavori puntano a dare centralità agli spazi pedonali che passeranno dai 500 metri quadri attuali ai 1.650 metri quadri con aumento complessivo degli alberi che saliranno da 13 a 33, una nuova illuminazione pubblica e l’installazione di 13 panchine e 3 sedute su cordone pedonale. La fine dei lavori è prevista per la fine di settembre 2023.



Municipio 9 – Pinqua Niguarda/San Dionigi

Grazie al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) sono previsti tre interventi complessivi al quartiere Niguarda per un investimento totale di 15 milioni di euro. In via Pianell 15 sarà demolito e ricostruito l’immobile comunale attualmente in stato di abbandono. L’edificio ospiterà 90 nuovi posti letto da destinare a nuclei familiari in condizioni di fragilità abitativa, studenti e giovani lavoratori, oltre a servizi integrati destinati al quartiere.

I lavori saranno completati entro il 31 marzo 2026.

Altri 3,5 milioni saranno utilizzati per riqualificare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in via Graziano Imperatore con interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento degli alloggi con superamento delle barriere architettoniche sia fisiche che sensoriali.

Infine, grazie a un finanziamento da 2,5 milioni, sono previsti interventi con opere che favoriranno la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici. In particolare il programma interverrà sull’ambito di largo San Dionigi in Pratocentenaro, consolidando la sperimentazione tattica del progetto Piazze Aperte, e su via De Angelis-De Gasperis dove sarà realizzata una nuova area verde.