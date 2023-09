Al Teatro alla Scala omaggio a Puccini verso il centenario

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2023 – Concerto straordinario organizzato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, biglietti disponibili online dal 7 settembre con donazione libera.

Aprono giovedì 7 settembre 2023 alle ore 10 le prenotazioni per partecipare al concerto straordinario organizzato al Teatro alla Scala dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Maestro Alberto Veronesi. Un evento speciale, promosso dal Comitato nell’ambito delle iniziative per il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, che ricorre nel 2024.

I biglietti sono disponibili sul sito aragorn.vivaticket.it, per ottenerli è necessario effettuare una donazione libera.

Il concerto si tiene al Piermarini il 17 settembre 2023 alle ore 20 e vede il Maestro Zubin Mehta, interprete di riferimento dell’opera pucciniana, dirigere la Filarmonica della Scala in uno dei luoghi simbolo della vita e della carriera del grande compositore.

Il programma della serata accosta alcune delle pagine strumentali più celebri di Giacomo Puccini – il Preludio Sinfonico e il Capriccio Sinfonico – all’esecuzione della Sinfonia n.4 in fa min. op.36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Il concerto al Teatro alla Scala segue il debutto del 16 settembre 2023 al Teatro del Giglio di Lucca, città natale di Puccini.

L’intero ricavato di entrambi gli eventi sostiene il progetto Borse di Studio realizzato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane a favore dei giovani musicisti e studiosi di Puccini.

“Tra i progetti più cari al Comitato Promotore per le Celebrazioni Pucciniane – afferma il Presidente Alberto Veronesi – c’è sicuramente quello delle borse di studio da destinare ai giovani talenti, che avranno così l’opportunità di specializzarsi nell’esecuzione e nello studio del grande Maestro. Puccini porta nella musica la magia del sogno sublime, dobbiamo fare in modo che questo sogno sia sempre più popolare.”

Per informazioni scrivere a biglietteria@aragorn.it

Prenotazioni dal 7 settembre 2023 alle ore 10 sul sito aragorn.vivaticket.it