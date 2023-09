MILANO FASHION WEEK. LA MODA TORNA IN PASSERELLA 

In città debutti e grandi brand per la women’s collection primavera/estate 2024



(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 – “Presentato oggi a Palazzo Marino il calendario della prossima Fashion week Women’s collection in programma a Milano dal 19 al 25 settembre.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello, il Presidente di Camera della Moda, Carlo Capasa, e il Presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas.



Oltre ai grandi marchi della moda italiana, anche questa edizione vede il debutto di nuovi brand e giovani designer che saranno i protagonisti del Fashion hub a Palazzo Giureconsulti con progetti e attività che punteranno i riflettori su sperimentazione, artigianalità, innovazione, formazione, inclusione e sostenibilità. Uno spazio di visibilità e incontro in cui sarà possibile seguire le sfilate in programma in streaming. Le proiezioni delle passerelle saranno fruibili anche a tutti gli appassionati grazie al maxi led allestito in Duomo.



“La moda da sempre fa parte del DNA di Milano, tessendo un filo indissolubile tra la città e l’eleganza, un legame intramontabile che ne definisce l’identità e la reputazione nel mondo – ha detto l’assessora Cappello –. Eventi di risonanza internazionale come la fashion week non solo raccontano la creatività, l’eccellenza del Made Italy, la filiera produttiva che c’è dietro al glamour delle passerelle, ma generano anche un significativo impatto economico per Milano, fungendo da motore trainante per moltissimi settori, dal commercio alla ristorazione, alle strutture alberghiere e servizi”.



“Come Amministrazione – ha aggiunto l’assessora Cappello – rinnoviamo il nostro sostegno a CNMI perché la settimana della moda possa conservare e accrescere il suo prestigio. Anche quest’anno veicoleremo la campagna di comunicazione di Fashion week su maxi schermi e affissioni, oltre che sui social del Comune e YesMilano”.