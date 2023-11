Cusago. Al via ciclo di incontri, rivolti a genitori e insegnanti

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 10 novembre 2023 – L’amministrazione comunale organizza un ciclo di incontri, rivolti a genitori e insegnanti, come occasione per riflettere sui cambiamenti dei ragazzi nel periodo adolescenziale, che inevitabilmente investono anche la relazione fra genitori e figli.

Appuntamento a martedì 14 Novembre alle 21.00 in Aula Consiliare con il primo incontro “Tra immagini del passato e scenari odierni. La famiglia sul palcoscenico della storia”.

Ciò che accade nel contesto socio culturale crea inevitabili interferenze con le storie e l’evoluzione delle famiglie e delle sue relazioni. Parlarne può essere un modo per comprendere meglio alcune tensioni e per alleggerirle, anche individuando nuove strategie di lettura e di analisi.

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Irene Auletta, consulente pedagogica.



Prossimo appuntamento martedì 28 Novembre con la dott.ssa Alessandra Bai, consulente pedagogica, che tratterà il tema “Genitori e figli allo specchio. Alla ricerca di nuove strategie per dialogare”.

Redazione