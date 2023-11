ANCHE KFC APRE A CASCINA MERLATA BLOOM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2023 – Il conto alla rovescia è terminato. Il 15 novembre alle 17 apre al pubblico l’attesissimo Milano Merlata Bloom, innovativa destinazione per shopping, food, intrattenimento ed eventi nel nuovo smart district della città, tra MIND – Milan Innovation District e Cascina Merlata. E KFC è in prima fila per accogliere i visitatori con un nuovo ristorante nella piazza principale di ingresso al piano terra, in via Daimler 61.

Per il brand del Colonnello Sanders, icona del pollo fritto nel mondo, si tratta del 74esimo ristorante in Italia e del decimo a Milano, oltre che del 24esimo in Lombardia.

“Siamo orgogliosi di poter festeggiare la doppia cifra nel capoluogo lombardo in una location così innovativa – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC in Italia – Milano Merlata Bloom è molto più di un centro commerciale: si tratta di un modo nuovo e inedito di vivere la città abbinando shopping, food e socialità, e Kentucky Fried Chicken ha scelto di raccogliere la sfida per contribuire al cambiamento in atto. L’importanza che ricoprono nel centro la ristorazione e l’intrattenimento culturale, insieme all’attenzione per la sostenibilità e alle soluzioni architettoniche che sono state adottate, ci fanno sentire in perfetta sintonia con lo spirito e la proposta di questo luogo in una parte di Milano sempre più in espansione”.

Il nuovo ristorante KFC di Milano Merlata Bloom, gestito dal franchisee Just in food, occupa un’area di 160 metri quadri con 40 posti a sedere interni, a cui si aggiungono quelli esterni nella grande food court, che ospita 43 proposte di ristorazione, in un contesto fatto di 210 spazi commerciali e 10mila metri quadri di spazi dedicati alla cultura e all’intrattenimento, 5000 metri quadri di aree verdi e un parco pubblico di 30 ettari attraversato da una pista ciclopedonale collegata al centro della città. Il tutto a poca distanza dall’area dell’Expo, diventata simbolo del rinnovamento meneghino, e da tutti i servizi legati al nuovo progetto residenziale Uptown, adiacente a Viale Certosa, Corso Sempione e al quartiere del gallaratese.

A livello architettonico, pur mantenendo i tratti distintivi di tutti i ristoranti KFC in Italia e nel mondo – quel mix di atmosfera familiare, moderna e cool che rende l’esperienza del gusto rilassante, piacevole e accogliente – il nuovo ristorante del brand a Milano Merlata Bloom si inserisce perfettamente nel progetto dell’intera struttura, che è stata realizzata con materiali sostenibili, secondo le più moderne regole dell’efficientamento energetico.

Il nuovo locale KFC occupa 25 persone e contribuisce ad accrescere l’indotto occupazionale dell’intero centro.

