Usmate Velate. Centro Sportivo Comunale: il Comune sostiene oltre l’80% delle spese

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 17 novembre 2023 – Il Comune di Usmate Velate sostiene da sempre con proprie risorse la maggior parte delle spese del Centro Sportivo Comunale, assicurando alle società sportive che usufruiscono degli spazi pubblici la possibilità di garantire il diritto al gioco ai propri iscritti.

Nel corso del 2022, le entrate avute dal Comune dai Centri sportivi sono state pari a 32.723 euro, le spese sono state pari a 180.567 euro per una percentuale di copertura che ha superato l’80%. In particolare, il Comune negli anni si è sempre fatto carico delle utenze, indipendentemente dai recenti rincari delle materie prime.

Nel solo 2022 risultano 12.722 euro per la manutenzione degli impianti sportivi, 68.000 euro di costi di energia elettrica, 61.493 euro di costi per metano e 17.500 euro di costi per acqua.

Nell’ottica di favorire l’attività sportiva sul territorio, ogni anno vengono inoltre erogati contributi alle associazioni sportive (solo 2022 il Comune ha messo a disposizione 7.500 euro).

Riconoscendo l’importanza di innovare i servizi in essere, l’Amministrazione Comunale ha poi dato mandato affinché venisse economicamente quantificata la spesa per la posa di un manto in erba sintetica sul campo di allenamento di via Europa e contestualmente fosse posato un impianto di illuminazione rispondente alle norme illuminotecniche previste dalla FIGC. La somma complessiva dell’investimento è stata quotata, nel 2020, in circa un milione di euro iva compresa, cifra che ad oggi considerati i rincari nella materia prima è tendenzialmente maggiore.

Tali somme, pur comprensibilmente destinate allo sport e in modo particolare alla promozione dell’attività sportiva di bambini e ragazzi, superano l’attuale disponibilità economica dell’Ente. Il progetto sopra descritto è stato redatto da uno studio professionale incaricato al fine di poter accedere a bandi, unico modo per realizzare tali opere con risorse del pubblico. Per questo motivo, come già accaduto in passato, il Comune rimane proattivo nel valutare la compartecipazione delle associazioni o dei privati per realizzare l’intervento.

Si specifica inoltre che la precedente Amministrazione Comunale ha sviluppato una progettualità relativa al Centro sportivo comunale con la realizzazione di una nuova palazzina spogliatoio dal costo complessivo di 1,6 milioni di euro, di cui 800mila euro con mutuo ventennale. Tale scelta, amministrativamente assunta nel periodo 2014-2019, ha nei fatti comportato un’implementazione nelle strutture del Centro anche con la realizzazione di spazi precedentemente non esistenti, di fatto vincolando parte delle somme oggi nelle disponibilità dell’Amministrazione per quell’opera.

Gli investimenti nei confronti dell’attività sportiva delle fasce più giovani è però proseguita in questo mandato amministrativo. Oltre infatti agli impegni di spesa messi in campo annualmente per la manutenzione del Centro, per la copertura delle utenze e per i contributi alle associazioni sportive, il Comune ha lavorato per destinare importanti risorse a diverse opere straordinarie. Il Palazzetto dello Sport, dotato negli scorsi anni di solare termico e di un nuovo impianto di illuminazione, è in questi mesi oggetto di un intervento di manutenzione dal valore di 250mila euro, finanziato con fondi PNRR reperiti dal Comune. Il relamping dell’impianto di illuminazione ha riguardato poi anche i campi da tennis, dove sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti. A questi lavori, si aggiungeranno poi la creazione di un nuovo campo da beach volley per un costo di 50mila euro e la sistemazione dello skatepark per 60mila euro. Gli investimenti per la diffusione dello sport sul territorio non sono stati però limitati al Centro Sportivo, ma hanno riguardato altre aree del Comune. Al parco di via Volta a Velate e all’area feste di Cascina Corrada, ad esempio, sono state installate due palestre a cielo aperto.

L’obiettivo dell’Amministrazione rimane quello di favorire la pratica dello sport sviluppando progettualità economicamente sostenibili e assicurando pieno sostegno al valore educativo e relazionale della pratica sportiva, inserendolo in un contesto che è quello dell’attenzione alle esigenze diffuse e trasversali del territorio.