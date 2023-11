La Polizia locale di Buccinasco arresta una donna condannata per furto

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 20 novembre2023 – Era stata condannata dal Tribunale di Milano con sentenza definitiva a una pena di due anni di reclusione per un furto in abitazione commesso nel 2021, ma era latitante. Giovedì 16 novembre il personale della Polizia locale di Buccinasco ha rintracciato e arrestato una donna di 44 anni, già pregiudicata.

Dopo gli adempimenti di identificazione, la donna è stata tradotta nel carcere di San Vittore a Milano.

“Grazie alle attività di controllo e indagine – dichiara Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco – la Polizia locale di Buccinasco è riuscita a fermare e arrestare ancora una volta una persona latitante. Si tratta di una donna condannata per furto in abitazione che si era resa irreperibile. Agli agenti di Buccinasco il mio personale plauso per la professionalità e la presenza costante sul territorio”.

Redazione