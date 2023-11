Tre set e tre punti, Milano prosegue la sua crescita contro Padova

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2023 – Allianz Milano si fa ancora più bella dopo l’inizio in salita in questa SuperLega Credem banca. Passati quattro giorni dalla vittoria di Cev Cup, la squadra d coach Roberto Piazza firma un altro 3-0 casalingo contro la Pallavolo Padova. Per gli ospiti il rammarico di non aver chiuso il secondo set, il parziale più equilibrato, quando due attacchi out di Gabi Garcia, comunque top scorer dei suoi con 12 punti, hanno visto la partita scivolare senza indugi verso i padroni di casa. Non c’è però neppure il tempo di festeggiare, dato che martedì la squadra di coach Piazza dovrà volare in Belgio per la gara di ritorno di coppa. Milano meglio a puro di Padova (10-7) e in attacco con il 53% contro il 42%. Pur se per pochi scambi si sono visti, nel terzo set, i due fratelli Porro contro. Con una certezza sui due, anche per Luca ci sarà un futuro nel massimo campionato italiano. L’MVP del match è Agustin Loser, quello del pubblico Osniel Mergarejo, che in due set mette a terra 10 palloni con il 56% in attacco.



LA PARTITA

Cuttini sceglie la diagonale con il capitano Falaschi e l’opposto Gabi Garcia, laterali Gardini e Cardenas, al centro Truocchio e Crtosato, libero Zenger. Rispondono i padroni di casa con Porro in diagonale con Reggers, al centro Piano e Loser, schiacciatori Kaziyski ed Ishikawa, Catania libero.

Il “minuto di rumore” e i baffi o graffi rossi sul volto di tutti i giocatori e tecnici fanno ben sentire la vicinanza del mondo del volley alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”. L’altro consueto momento di solidarietà e sensibilizzazione avverrà tra il primo e secondo set è la premiazione di Volley4All all’atleta e tecnico paralimpico di più sport, Massimiliano Manfredi.





Apre le danze un muro di Paolino Porro su Cardenas, risponde Gabi Garcia in diagonale, quindi un ace di Truocchio. Il 3-2 Allianz è ancora di Paolo Porro, questa volta con un ace, Crosato attacca fuori ed è il primo break: 4-2. Kaziyski chiude uno scambio lungo e Allianz va 7-4. Sul muro di Reggers su Gardini arriva il primo time out della gara chiesto da coach Jacopo Cuttini. Porro è davvero ispirato, il 10-6 arriva da un’azione con due suoi attacchi, Milano è “on fire”. Ace di Kaziyski 12-6. Ritorno di Padova sul turno di servizio di Truocchio fino al 13-9. Prima difesa monstre di Catania nell’azione del 15-9. Padova cresce, ma Loser mura due volte, ne farà 4 in tutto. Video check di Cuttini, non è chiaro se la palla abbia o meno toccato terra, così l’azione si rigioca.

Doppio cambio dei veneti, dentro Zoppellari e Guzzo su Falaschi e Gabi Garcia, con Cardenas che fa l’ace del 17-12. Entra poi Desmet proprio su Cardenas, con Kaziyski e Reggers a fare di nuovo il vuoto fino al 20-13. Doppio cambio anche di Milano sul 21-15. Vitelli per Piano, time out Padova, poi il centrale fa ace che vale il primo setpoint 24-16. Serve fuori Truocchio e il primo set si chiude 25-17.



Nel secondo set, Piazza mette Mergarejo per Ishikawa, mentre Cuttini riparte con Demet laterale su Cardenas. Si gioca punto a punto, poi è il muro di Milano a mettere in crisi l’attacco patavino. Loser è insuperabile, Mergarejo firma il 12-8 fermando Gabi Garcia. L’attacco di palla alta di Padova non trova davvero spazio 13-8 ancora con Loser. Truocchio dai nove metri è molto incisivo, Gabi ferma Mergarejo e Padova torna sotto 13-12. Il set continua a vivere sull’equilibrio: 17-17, si gioca punto a punto. Un attacco di Kaziyski e un errore di Desmet riportano Allianz Milano a +2 (19-17). Gabi Garcia trova una super serie di battute e Padova va 21-22, con Ishikawa dentro per Kaziyski, ma è ancora ace del portoricano con passaporto Usa a siglare il 21-23, con Piazza che deve fermare il gioco con un time out, Mergarejo riduce il gap 22-23, Reggers pareggia con un mani-out di “fioretto” e Cuttini ferma nuovamente il gioco, è un finale di set appassionante. Primo setpoint Padova con Desmet al servizio, ma Mergarejo dice no, si va ai vantaggi. L’errore di Gabi Garcia vale però il primo setpoint Allianz. L’opposto di Padova (autore di 12 punti nei primi due set) manda ancora fuori, il video check dice che non c’è stato tocco, Milano festeggia il 2-0 e il primo punto in palio.

Si riparte nel terzo con le stesse formazioni. Un ace di Paolo Porro, aiutato dal net fa il 5-2 Allianz Milano. Un bel muro di Reggers ed è 6-3. Ancora Kaziyski e Reggers, Allianz Mantiene il vantaggio di tre punti (9-6), time out Padova sul massimo vantaggio del set 10-6. Dentro anche l’ex Francesco Fusaro sull’11-6 per Truocchio, Padova torna sotto 12-9. Doppio cambio Cuttini, che si gioca le carte Guzzo e Zoppellari, ma Allianz scava un altro punto di distanza 16-11. Loser forza il servizio, Mergarejo e Piano non perdonano ed è 19-12. Entra nel campo di Padova anche Luca Porro, fratelli Porro avversari per la prima volta in SuperLega Credem Banca, c’è anche un contrasto a muro tra i due. Il punto lo chiude ancora Reggers 21-13. Ottimo impatto ad ogni modo del Porro di Padova sul match, mette anche un ace e Piazza ferma il gioco sul 21-17. Ci pensa Mergarejo a interrompere il parziale dei veneti. Doppio cambio Milano sul servizio del cubano dentro Dirlic e Zonta. Primo match point Milano, rientrano Porro e Reggers, con la panchina meneghina punita dall’arbitro Goitre con un giallo per un “ritardo di gioco”. Paolo Porro fa ace, si chiude 25-19 in un’ora e 35 minuti



ALLIANZ MILANO – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-27, 26-24, 25-19)

Allianz Milano: Kaziyski 7, Mergarejo 10, Catania (L), Vitelli 2, Reggers 13, Loser 8, Innocenzi (L2) ne, Piano 5, Ishikawa 2, Porro 5, Colombo ne, Dirlic 1. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.

Pallavolo Padova: Gardini 10, Falaschi, Beccaro (L2) ne, Zoppellari, Guzzo 1, Gabriel Garcia 12, Cardenas 2, Zengher (L), L. Porro 3, Truocchio 1, Taniguchi ne, Crosato 7, Fusaro. All. Jacopo Cuttini. 2° All. Matteo Trolese.

Arbitri: Mauro Goitre di Torino e Michele Brunelli di Falconara Marittima (3° arbitro Michele Marotta, videocheck Riccardo Villa, segnapunti Elisabetta Zuccotti).

Note: Spettatori 2.018

MVP Augustin Loser. MVP del pubblico Osniel Mergarejo

Durata set 26’, 30’, 28’

Muri punto Milano 10, Padova 7. Attacco Milano 53% con 4 errori, Padove 42% con 7 errori. Battute punto Milano 6 con 10 errori, Padova 6 con 15 errori. Ricezione Milano 40% (26%), Padova 45% (23%).



Il commento di Matej Kaziyski dopo il match

Ci tenevamo tanto a fare una bella prestazione in casa. Sono molto contento perché anche se abbiamo ancora qualche problemino siamo stati bravi a non far sì che i problemi si riflettano sul risultato. Attualmente siamo a un buon punto, ma possiamo ancora da crescere. Si vedono delle buone cose, ma sono convinto che abbiamo ancora margine.



Il commento dopogara di Federico Crosato

Sicuramente è stata una partita complessa. Milano è una squadra molto forte, e questo lo sapevamo. Il primo set per noi è stato molto difficile, e ha rappresentato una partenza un po’ lenta. Avremmo potuto e dovuto partire un po’ più aggressivi. Nel secondo parziale siamo riusciti a riprenderci, a macinare gioco, a giocare come sappiamo fare, ma non è stato sufficiente per portare a casa un buon risultato.