BAREGGIO. MANUTENZIONI SCUOLE, TUTTI I LAVORI ESEGUITI DA SETTEMBRE – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 27 novembre 2023 – Manutenzioni scuole, come promesso nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’Amministrazione guidata da Linda Colombo ha eseguito e programmato una serie di interventi in tutte le strutture.

“Dopo le precipitazioni straordinarie di questa estate che hanno causato problemi di infiltrazioni e allagamenti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro – si è provveduto per tutti i plessi scolastici alla pulizia dei canali di gronda, dei pozzetti di raccolta delle acque e dei tombini, alla verifica delle guaine, alla sostituzione di pluviali ammalorati e fessurati e al controllo delle porte di sicurezza”.

Inoltre, alla scuola dell’infanzia di via Gallina, sono stati sostituiti i filtri e sono in corso i lavori per la fornitura di acqua calda in tutti i bagni. Nelle vacanze di Natale sono in programma la sostituzione della pavimentazione ammalorata e gli interventi di ripristino dei bandi inagibili. Chiesto il preventivo anche per la sostituzione della parte della copertura che ha provocato il problema di allagamento in una porzione della struttura.

Alla primaria Rodari, sono stati effettuati i lavori sulla copertura della palestra, sono stati sanificati gli ambienti interessati dalle infiltrazioni, compresi mensa e zona ascensore, ed è stata ripristinata la campanella. In corso la manutenzione del cancello.

Alla scuola dell’infanzia Munari, nelle vacanze di Natale, verranno sanificati gli ambienti interessati dalle infiltrazioni e verranno effettuati interventi puntuali sulla copertura.

Alla scuola secondaria di Bareggio sono stati eseguiti interventi sulle coperture, mentre alla primaria Collodi sono stati effettuati i sopralluoghi e ora si attengono i preventivi in modo da programmare i lavori.

“Per effettuare un lavoro è necessario fare un sopralluogo, ricevere il preventivo e autorizzarlo – conclude l’assessore Gambadoro -. Le procedure della macchina comunale sono queste e i tempi sono conseguenza di ciò. E’ solo questione di tempo, la capacità economica c’è e anche la volontà. Noi non ci fermiamo”.

“L’obiettivo della nostra Amministrazione – aggiunge il sindaco Linda Colombo – è destinare ulteriori risorse alle scuole. Stiamo infatti lavorando sul Piano Triennale delle opere pubbliche per inserire altri lavori di manutenzione e ammodernamento dei nostri plessi”.