Riparte l’attività del Centro traumatologico di Courmayeur sotto la gestione dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio

Milano, 6 dicembre 2023 – Giovedì 7 dicembre riaprirà il Centro traumatologico di Courmayeur, che resterà attivo fino alla chiusura degli impianti sciistici.

La procedura di evidenza pubblica per la gestione del servizio di primo intervento traumatologico, in caso di infortunio sulle piste da sci, è stata, infatti, vinta dall’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. L’aggiudicazione della gara è stata comunicata dal sindaco durante il Consiglio Comunale di Courmayeur, nel corso della seduta di martedì 28 novembre. La gestione del centro durerà sei anni, rinnovabili per altri sei.

Grazie alla collaborazione con l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, primo centro in Italia per l’ortopedia e la traumatologia, la città di Courmayeur riuscirà così a rispondere all’obiettivo di programmazione sanitaria regionale, che prevede il consolidamento e lo sviluppo dell’offerta sanitaria per far fronte alle esigenze correlate ai flussi turistici stagionali dei principali comprensori sciistici e alpinistici.

L’attività del centro traumatologico assume la funzione di primo filtro territoriale per il trattamento tempestivo in loco di eventi traumatici e offre prestazioni di primo intervento specialistico per patologie da trauma, in particolare dell’apparato muscolo scheletrico, che non richiedano, a giudizio del medico, il ricovero immediato in strutture ospedaliere. Il servizio è, inoltre, a disposizione della popolazione anche per la cura di traumi ortopedici non strettamente correlati alla pratica sciistica.

Il Centro, ubicato in Strada delle Volpi 3, in prossimità delle piste da sci, sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 9:30 alle ore 17:30.

