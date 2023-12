SETTIMO MILANESE: FABIO RUBAGOTTI E’ IL CANDIDATO DELLA COALIZIONE DI CENTRO-SINISTRA

L’alleanza di centro-sinistra ha scelto il candidato e avvia una fase di confronto e consultazione con la Città per scrivere il programma di governo della Città

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 6 dicembre 2023 – Il Partito Democratico, la Lista Civica Settimo in Comune per Sara Santagostino e la Lista Insieme a Sinistra, di cui fa parte l’Alleanza Verdi – Sinistra Italiana, in vista delle prossime elezioni del 2024 esprimono la volontà di dare continuità all’esperienza in corso e

confermare l’attuale maggioranza che governa Settimo Milanese.

Grazie al radicamento sul territorio e alla capacità di coinvolgere nuove energie della nostra comunità locale, vi sono le condizioni per ampliare ulteriormente l’attuale compagine di governo aprendosi in particolare alle giovani generazioni di Settimo Milanese e alle loro

istanze di rinnovamento.

La coalizione valuta positivamente il percorso intrapreso fin qui e ringrazia il Sindaco Sara Santagostino, giunta alla fine del secondo mandato, e gli assessori per il lavoro svolto nell’ambito del programma di mandato, sottolineando la capacità dimostrata in questi anni complessi nel riuscire a dare risposte ai bisogni della cittadinanza e per l’impegno nel trovare soluzioni ai problemi della nostra città.

In questo contesto, la maggioranza comunica di avere individuato come candidato sindaco Fabio Rubagotti, attuale vice sindaco e assessore al bilancio, alle politiche economiche e alla legalità.

Nelle prossime settimane avvieremo una fase di consultazione con i cittadini, con le associazioni impegnate sul nostro territorio in ambito sportivo, culturale, sociale e del volontariato, con i commercianti e con le realtà produttive. Riteniamo, infatti, che per continuare a governare bene la città sia fondamentale creare un contesto relazionale positivo tra le forze politiche della coalizione, l’Amministrazione e i cittadini, così da identificare, in modo condiviso, gli obiettivi programmatici. Gli incontri ci permetteranno

di raccogliere nuove idee e proposte utili a scrivere insieme un programma, in continuità con il progetto di una città che abbia sempre al centro la persona e i suoi bisogni.