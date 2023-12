(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 dicembre 2023 – Ha preso il via anche anche al Q.re Tessera il Natale 2023.

Stamane, si è svolta la benedizione del presepio davanti alla chiesa di Sant’Ireneo, mentre, nel pomeriggio, in via Turati, alla presenza dell’Onorevole Fabio Raimondo (FdI), degli sponsor e dei commercianti di via Turati, è stato inaugurato il piccolo villaggio di Natale, che animerà il quartiere fino all’Epifania. Ecco il programma: