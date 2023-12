Raddoppio tratta Albairate – Abbiategrasso, Scurati e Sala replicano a Pd

Scurati, Sala (Lega): “Regione attiva per risorse e tempi certi. Pd preferisce fare allarmismo tra pendolari”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre – “Come è già stato ribadito di recente Regione Lombardia si è mossa attivamente nel corso degli ultimi anni per completare il potenziamento della tratta Albairate-Abbiategrasso compresa nella linea Milano-Mortara. Rispetto alle recenti comunicazioni da parte del gestore della rete in ordine all’incremento dei costi – a seguito del perfezionamento del progetto definitivo e anche causa del costo delle materie prime – si segnala come Regione si sia già attivata nei confronti di RFI e del Governo perché possa essere garantita la copertura finanziaria dell’intervento e possa essere limitato il più possibile il rallentamento nell’iter di autorizzazione e realizzazione del lotto Albairate-Abbiategrasso. Collegamento la cui realizzazione è preliminare per procedere poi con quello successivo da Abbiategrasso fino a Mortara, nel Pavese”.

“L’obiettivo alla luce degli ultimi sviluppi – ricordando i leghisti – è quello di velocizzare il progetto definitivo che comprenda l’intero collegamento fino Mortara nel Pavese giungendo così al raddoppio ferroviario complessivo tramite Italfer. Ideale è utilizzare questa fase di ricerca delle risorse del raddoppio Albairate-Abbiategrasso per anticipare strategicamente la progettazione complessiva: con un progetto si conoscono quali risorse ricercare sull’intera tratta. La necessità di velocizzare la progettazione complessiva è inoltre legata al lotto che vedrà a breve l’attuale ponte sul Ticino restituito alle ferrovie”.

“Condizione che consentirà, in fase di realizzazione, di evitare le interruzioni che comporterà ogni lotto della tratta: il disagio inevitabile che dovranno subite i pendolari sarà dunque presente solo una volta e non ad ogni stadio dell’opera”.

“Questo nella ferma convinzione di Regione Lombardia per il completamento del raddoppio dell’intera linea Milano-Mortara, interesse dimostrato tra l’altro dall’immissione dei nuovi treni ‘Caravaggio’ per migliorare la qualità e la puntualità del servizio di trasporto. Purtroppo, come sempre la sinistra preferisce fomentare le polemiche e creare allarmismo tra i pendolari senza affrontare nel merito la questione nella speranza di ottenere qualche voto in più, tentativo fallito anche alle ultime elezioni regionali”.

Così i Consiglieri regionali della Lega Silvia Scurati, per il Milanese, e Andrea Sala, per il Pavese, in risposta ai Consiglieri Dem Bussolati e Negri in merito alle risorse per il raddoppio della tratta Albairate-Abbiategrasso.

Redazione