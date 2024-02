CORNAREDO – NASCE LA LISTA CIVICA “CORRADO D’URBANO SINDACO”

(mi-lorenteggio.com) CORNAREDO, 24 febbraio 2024. – “Corrado D’Urbano sindaco” è una lista civica formata da persone senza tessere di partito che hanno sposato il progetto del dottor D’Urbano per il rilancio della città. Uomini e donne impegnati sul territorio, in settori differenti, che daranno una mano alla stesura e poi all’attuazione del programma elettorale, ognuno nel proprio ambito di competenza.

“Per quanto riguarda i colori del simbolo, abbiamo scelto il verde e l’azzurro – spiega il candidato sindaco Corrado D’Urbano -. Il verde dei prati, l’azzurro del cielo e dell’acqua. Questo perché uno dei punti principali del nostro progetto per Cornaredo sarà la cura e la tutela del territorio, anzitutto per quanto riguarda il decoro urbano e la pulizia, ma non solo. Abbiamo infatti la fortuna di avere molti parchi e spazi naturali e l’obiettivo che ci siamo dati è di valorizzarli e farli rivivere come meritano. Cornaredo non deve più essere la grigia e spenta periferia milanese che è stata negli ultimi anni ma deve tornare una città ‘a colori’, con una propria identità”.

