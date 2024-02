(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2024 – Stamane, intorno alle ore 5.00, in via Calvino, il corpo di un senzatetto di 75 anni è stato trovato in un deposito dello scalo ferroviario Farini.

Inutili i soccorsi dei carabinieri e dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso per cause naturali.

Redazione