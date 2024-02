Bollate: Graduatoria nidi comunali: iscrizioni aperte e Open day

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 26 febbraio 2024. Il Comune informa che dall’1 marzo al 15 aprile 2024 potranno essere presentate, esclusivamente on-line, le domande di inserimento nella graduatoria per l’accesso ai nidi Il Giardino dei Ciliegi di via Verdi e Il Giardino dei Lillà di via Mameli, per l’anno educativo 2024/2025. Le iscrizioni sono riservate ai bambini nati dall’1 gennaio 2022 al 15 aprile 2024.

Per la compilazione della domanda il genitore/tutore dovrà accedere al sito E-civis, cliccando qui (https://bollate.ecivis.it), andare sull’area iscrizione, ed effettuare l’accesso con SPID, CIE o TS-CNS. Per genitori con residenza anagrafica diversa, la domanda potrà essere presentata solo dal genitore convivente con il bambino.

Sono previsti 2 open day nelle seguenti date:

– sabato 9 marzo 2023 dalle ore 10,00 alle ore 12,00: nido Il Giardino dei Ciliegi di via Verdi 25

– sabato 23 marzo 2023 dalle ore 10,00 alle ore 12,00: nido Il Giardino dei Lillà di via Mameli 14

Nel periodo di apertura delle iscrizioni è possibile richiedere assistenza per chi fosse impossibilitato ad accedere alla procedura on line, prendendo appuntamentotelefonico con:

Ufficio Servizi Prima Infanzia: tel. 02 35005487, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.