Rho. Nuovi nomi al Giardino dei Giusti, omaggio a Giancarlo Puecher

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 28 febbraio 2024 Il 6 marzo ricorre la Giornata europea dei Giusti dell’umanità”, dedicata a “mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.Il 5 marzo alle ore 11.00 al Giardino dei Giusti in via Redipuglia si svolgerà l’inaugurazione di quattro nuove targhe abbinate ad altrettanti alberi. Una è dedicata ad Agostino Casati, partigiano, politico, antifascista della prima ora, sindaco di Rho nel 1945, di cui lo scorso anno si sono ricordati i 50 anni dalla morte avvenuta nel 1973. Combattente nella guerra civile spagnola e presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Rho, è da tutti ricordato come “Sindaco della Liberazione”. Una ricorda Vivian Silver, fondatrice del movimento Women Wage Peace. Ha dedicato la sua vita al dialogo tra israeliani e palestinesi, all’organizzazione di progetti umanitari a Gaza e all’emancipazione femminile. Il 4 ottobre 2023 partecipò alla grande marcia di Gerusalemme di donne palestinesi e israeliane, unite per chiedere la pace. Pochi giorni dopo venne uccisa nell’attentato di Hamas al kibbutz di Beeri, dove viveva.Una targa accomuna Giorgio (1887-1945) e Giancarlo Puecher Passavalli (1923-1943), padre e figlio, uniti nella resistenza al regime fascista. Giorgio, uomo di grandi principi etici, avverso al fascismo e alla sua ideologia violenta, morì di stenti nel campo di Mauthausen. Giancarlo, vicecomandante di un gruppo di partigiani, morì fucilato a Erba. Quella che gli venne assegnata fu la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare della Resistenza. E poi Sir Nicholas George Winton, operatore inglese di Borsa che nel 1939 organizzò a distanza la fuga in treno di 669 bambini ebrei da Praga a Londra, la cosiddetta operazione Kindertransport. A lui è dedicato il film “One life” che viene proposto alle scuole rhodensi le mattine del primo e del 12 marzo all’Auditorium di via Meda e che è nella rassegna “Cin&Città” questa settimana.

In caso di maltempo, la cerimonia del 5 marzo, si terrà all’istituto Olivetti in via dei Martiri della Libertà 20.

Il 6 marzo, oltre alla matinée per le scuole, alle ore 21.00, al Teatro Civico Roberto de Silva, il Comune di Rho in collaborazione con l’Istituto Superiore “Puecher – Olivetti” propone lo spettacolo “Ho fatto il mio dovere. Omaggio a Giancarlo Puecher”. Testo e regia di Sabina Villa, produzione del Teatro dell’Armadillo.

Lo spettacolo sarà preceduto da una esibizione del coro “About 500” diretto dal maestro Vita Parlapiano. Prenotazioni su www.teatrocivicorho.com “Ogni anno aggiungiamo nomi al nostro Giardino dei Giusti – ricorda l’assessora alla Cultura Valentina Giro – E’ fondamentale il ricordo di coloro che hanno messo in gioco la loro vita, rischiando di perderla, in nome della difesa dei diritti di bambini, uomini e donne. Invitiamo i rhodensi a partecipare a questi eventi: sono occasioni importanti per non chiudere gli occhi sulla storia e ritrovare esempi positivi da mostrare alle nuove generazioni”.