Antonio Salinari (FDI): “Scuole allagate, il sindaco investa più risorse nella manutenzione degli edifici”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024 – A seguito dell’incessante pioggia di questi giorni alcune scuole del nostro territorio si sono allagate come la scuola primaria Einaudi di Via Val d’Intelvi a Baggio dove erano in corso dei lavori mai terminati e questa mattina si è allagata la mensa della scuola mentre lunedì scorso la palestra – dichiara Antonio Salinari Consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 7 – “gli insegnanti si sono dovuti arrangiare con dei catini improvvisati” – continua Salinari – “assurdo che il Comune non si interessi della sicurezza dei nostri bambini” – conclude Salinari – “è necessario che il Sindaco investa di più sulla manutenzione delle scuole anziché sprecare fondi su piste inutili e piazza colorate”.

Redazione