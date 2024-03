POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA TREDICESIMA EDIZIONE DI OLIO OFFICINA FESTIVAL

CON DUE SPECIALI ANNULLI FILATELICI

Venerdì 1 e sabato 2 marzo presso Fabbrica del Vapore a Milano dalle ore 11 alle ore 17

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024 – Poste Italiane partecipa, per il decimo anno consecutivo, all’Olio Officina Festival con due speciali annulli filatelici dedicati alla manifestazione che si svolgerà dal 29 febbraio al 2 marzo presso lo spazio Ex Cisterne della Fabbrica del Vapore a Milano in via Giulio Cesare Procaccini 4.

Per la tredicesima edizione di Olio Officina Festival 2024, l’ideatore e direttore di questo grande evento, Luigi Caricato, ha voluto proseguire la collaborazione storica con Poste Italiane, attraverso due annulli filatelici pensati per dare risalto ad una materia prima di grande valore nutrizionale e salutistico.

Nel corso dell’evento Poste Italiane accoglierà gli appassionati di filatelia in uno spazio dedicato nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo.

Il primo annullo, che è stato presentato oggi a partire dalle ore 11, è dedicato al tema della tredicesima edizione del grande happening internazionale: Olio Musicale. “Il tema di questa edizione – ha dichiarato Luigi Caricato – apre a nuove visioni. In un periodo storico nefasto per l’olivicoltura mondiale, con un calo produttivo mai registrato in termini così drastici e drammatici, che ha comportato un notevole incremento dei prezzi e una vistosa riduzione dei consumi di olio extra vergine di oliva, c’è il tempo e lo spirito per ritrovare attraverso la musica il senso di una giusta misura. Se il cambiamento climatico mette in crisi il ciclo produttivo, la musica, che è un inno alla vita, è l’auspicio per riflettere sul nostro operato e sulla necessità di rispettare l’ambiente e la natura facendo ciascuno la propria parte. Non è un caso che anche gli olivi, in occasione del festival, si uniscono al nostro canto”.

In tutti e tre i giorni della manifestazione sarà infatti possibile ascoltare dal vivo il suono emesso dagli olivi, un’operazione resa possibile attraverso l’applicazione di alcuni elettrodi posizionati su foglie, rami e tronco dell’albero, e che un algoritmo consente di convertire l’impedenza elettrica in note musicali.

Il secondo annullo, di sabato 2 marzo, con inizio a partire dalle ore 11, è dedicato invece all’Assaggio delle olive da tavola

I bozzetti dei due annulli sono stati realizzati dall’artista Stefania Morgante, la quale, con l’annullo dell’1 marzo, ha utilizzato la chiave musicale per rappresentare l’armonia dell’olio che accompagna ogni giorno con brio la nostra vita in cucina, a tavola e nei momento di convivialità; mentre con il bollo del 2 marzo l’artista ha voluto mettere in evidenza il gesto della mano che accoglie con la punta di uno stecchino l’oliva, pronta per essere annusata e in seguito degustata così da percepirne le varianti di gusto salato, amaro, acido, nonché la stessa fibrosità e croccantezza.

Gli annulli speciali saranno disponibili a partire dal 3 marzo e per i successivi 60 giorni presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano Palazzo della Regione per soddisfare le richieste dei collezionisti per poi essere inviato e custodito presso il Museo della Comunicazione di Roma.

