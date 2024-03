A Palazzo Cusani, cerimonia di avvicendamento al Comando Esercito Lombardia

Lascia l’incarico il Gen. Div. Alfonso Miro, subentra il Col. Domenico Di Rosalia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024. Stamani, a Palazzo Cusani, in via Brera si è svolta la Cerimonia di avvicendamento del Comando Militare dell’Esercito Lombardia. Presenti, oltre al Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il Questore Giuseppe Petronzi, il Comandante Regionale dei Carabinieri gen. Pierluigi Solazzo, Autorità militari e civili tra le quali il presidente di ASSOEDILIZIA e di AMICI DI MILANO, Achille Colombo Clerici, che ha portato il saluto delle famiglie rappresentate ed ha espresso al generale Miro i loro sentimenti di gratitudine per il suo impegno professionale nell’ambito militare e l’attività svolta nella nostra città in campo sociale e culturale.

Nella foto: da sin. Achille Colombo Clerici e il gen. Alfonso Miro