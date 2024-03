Programma eventi in Biblioteca a Gaggiano (MI) primavera 2024

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 1 marzo 2024. Il nuovo programma degli incontri previsti in Biblioteca a Gaggiano (MI) per l’anno in corso, serate mensili di cultura e divertimento con autrici e autori che raccontano i loro libri e le loro passioni.

Cominciamo con Raul Montanari (che parla del suo “Il disegno magico” Baldini + Castoldi, il racconto, lungo qualche ora, sempre più misterioso e incalzante, di fatti successi parecchi anni prima tra due giovani vicini di casa, chiusi tra le quattro mura domestiche durante il lockdown) e Giovanni Cocco (autore di “Nessuno sarà dimenticato” Marsilio, insieme a Amneris Magella, gialli ambientati sul lago di Como; qui, il Commissario di polizia Stefania Valenti è alle prese con un’indagine che riserva numerosi colpi di scena, sulla morte di un imprenditore in una villa di lusso).

Redazione