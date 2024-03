Bollate. Da AFOL Metropolitana, una proposta di formazione per carrozzerie e officine multiservice

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 marzo 2024. Nell’ambito della collaborazione con Afol Metropolitana, parte a Bollate un percorso formativo di particolare interesse per il nostro territorio. L’iniziativa, nata all’interno della Dote GOL – garanzia di occupabilità dei lavoratori (azione prevista dal PNRR Missione 5, Componente 1), è strutturata per fornire delle competenze nel settore automotive, in particolare carrozzerie e officine multiservice. Partner della realizzazione sarà l’officina Autocenter Arese srl. L’iniziativa ha carattere gratuito.

Il primo step è rappresentato dalla presentazione pubblica del percorso a operatori e potenziali interessati. Per i Comuni di Baranzate, Bollate e Senago l’incontro si terrà martedì 12 marzo 2024 dalle 10 alle 12 nella Sala Espositiva (ex Chiesetta), Via Nazario Sauro 4/10 a Baranzate.

Per il nostro territorio si tratta del primo incontro dell’anno 2024 di presentazione di occasioni concrete per incrociare domanda e offerta di lavoro, all’interno di percorsi formativi e di valorizzazione delle competenze, all’interno della collaborazione con Afol Metropolitana.

Sul sito del Comune è possibile avere informazioni sullo sportello Afol di Bollate e collegarsi alla banca dati per l’incrocio domanda/offerta. É anche possibile accedere alla sezione delle offerte di lavoro selezionate settimanalmente dallo sportello e presentare candidatura.