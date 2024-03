The Pickleball Community Italia entra in Centrale District: obiettivo portare questo sport in piazza Duca d’Aosta

Davide Rossi (The Pickleball Community Italia):“Il nostro sogno è portare il pickleball in piazza Duca d’Aosta, luogo strategico e simbolico per la città e per l’intero Paese”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – The Pickleball Community Italia entra in Centrale District e porta a 20 i soci del Comitato nato nel 2017 su input dei più grandi e prestigiosi alberghi della zona compresa tra piazza Repubblica, Stazione Centrale e le vie adiacenti.

Con questo nuovo ingresso, il Distretto si arricchisce del contributo di una start up pronta a lanciare a Milano, e non solo, uno sport che già spopola negli Stati Uniti: il pickleball, una sorta di ibrido tra il tennis e il padel, lo sport da racchetta che piace e si può giocare a tutte le età con tornei amatoriali che Oltreoceano arrivano fino agli under 80. La sede della start up, fondata dall’imprenditore Davide Rossi con l’obiettivo di sostenere gli enti, le imprese e le persone che vogliono fare del Pickleball una grande opportunità di crescita per il Paese e per le aziende, ha sede in via Vittor Pisani e guarda alla zona della Stazione Centrale come il punto di partenza geografico per il lancio in grande stile di questo sport a livello nazionale.

“Abbiamo il sogno di portare il pickleball davanti alla Stazione centrale per un torneo di lancio di questo sport anche in Italia, magari con grandi atleti americani – spiega Davide Rossi – Nonostante esista già una Federazione nazionale collegata al CONI, è una disciplina ancora poco praticata ma dal grande potenziale. Parliamo di uno sport che si pratica indipendentemente dall’età e dal genere, tanto che al livello amatoriale i tornei sono misti. A nostro avviso, uno sport che lancia un messaggio di inclusione importante. Abbiamo aderito a Centrale District perché ci è piaciuto l’impegno del distretto su legalità e sicurezza oltre che l’attenzione all’ambiente e al benessere, concetti strettamente legati allo sport”.

“Siamo felici di ampliare il Distretto con The Pickleball Community Italia che supporteremo per portare un grande evento in Centrale, convinti da sempre che la partecipazione e a vitalità del quartiere sia una ricetta vincente per renderlo più attrattivo e quindi sicuro. Un grade contributo per invertire il trend di un’immagine non sempre veritiera”, commenta Camilla Doni, General Manager Best Western Hotel Madison, del board di Centrale District.

Redazione